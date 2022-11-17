Kısa süre de gündeme damgasını vuran Deniz Bank Mobil giriş uygulamasında ki aksaklık müşterilerin de işlerinde olumsuzluklara neden oldu. Denizbank müşterileri, sosyal medya hesaplarından bir süredir bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yaparken konunun hala çözülmemesi ise tepkilere neden oldu. Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank uygulaması neden açılmıyor?
Aktüel
17 Kasım 2022 - 13:22
Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum? Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank mobil giriş sorunu
Deniz Bank mobil uygulamasına sabah saatlerinde giriş yapmak isteyen müşteriler hata ile karşılaştı. Sosyal medya üzerinden kısa sürede gündeme gelen Deniz Bank mobil uygulaması çöktü mü, neden giriş yapılmıyor? soruları ise peş peşe geldi. İşte, Deniz Bank mobil giriş hakkında detaylar..
Aktüel
17 Kasım 2022 - 13:22
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