Deniz Bank çöktü mü? Deniz Bank mobil uygulamasına neden giremiyorum? Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank mobil giriş sorunu

DENİZ BANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Kısa süre de gündeme damgasını vuran Deniz Bank Mobil giriş uygulamasında ki aksaklık müşterilerin de işlerinde olumsuzluklara neden oldu. Denizbank müşterileri, sosyal medya hesaplarından bir süredir bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yaparken konunun hala çözülmemesi ise tepkilere neden oldu. Deniz Bank mobil çöktü mü? Deniz Bank uygulaması neden açılmıyor?Deniz Bank mobil uygulamasına giriş yapılamaması müşterilerden tepkilere neden olurken konunun neyden kaynaklandığı ise araştırılmaya başlandı. Deniz Bank tarafından konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.