5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal evin en küçük çocuğudur. 1.75 cm boyunda olan oyunca 55 kilo ve Koç burcudur. Annesi ile babası ayrı olan oyuncu çocukluğunun bir kısmını annesinin yanında, bir kısmını babasının yanında geçirmiştir. 2009'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni kazanmış, tiyatro eğitimi alarak 10 sene tiyatroculuk yapmıştır. Sonradan tiyatro hocalarının desteğiyle TV dizilerine yönelmiş ve oyunculuğa adım atmıştır. Çeşitli reklamlarda oynayan Baysal, ilk dizi deneyimini Derin Sular dizisinde yaşamıştır. 2012'de ilk sinema filmi Babalar ve Evlatlar'da rol almıştır. 2014'te Kaçak Gelinler dizisinde ilk başrolünü oynayarak ismini duyurmuştur.
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:43
Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu Deniz Baysal son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden. Peki, Deniz Baysal kimdir, kaç yaşındadır? Deniz Baysal aslen nerelidir? İşte, Deniz Baysal'ın özel hayatına dair merak edilenler...
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14 Kasım 2022 - 10:43
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