Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

DENİZ BAYSAL ROL ALDIĞI YAPIMLAR

5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal evin en küçük çocuğudur. 1.75 cm boyunda olan oyunca 55 kilo ve Koç burcudur. Annesi ile babası ayrı olan oyuncu çocukluğunun bir kısmını annesinin yanında, bir kısmını babasının yanında geçirmiştir. 2009'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni kazanmış, tiyatro eğitimi alarak 10 sene tiyatroculuk yapmıştır. Sonradan tiyatro hocalarının desteğiyle TV dizilerine yönelmiş ve oyunculuğa adım atmıştır. Çeşitli reklamlarda oynayan Baysal, ilk dizi deneyimini Derin Sular dizisinde yaşamıştır. 2012'de ilk sinema filmi Babalar ve Evlatlar'da rol almıştır. 2014'te Kaçak Gelinler dizisinde ilk başrolünü oynayarak ismini duyurmuştur.2018 – Söz (Savcı Derya) 2017 – Fazilet Hanım ve Kızları 2016 – Ruzgarın Kalbi 2016 – Can Bedenden Çıkmayınca 2016 – Bamsı Beyrek ( Televizyon Filmi) 2015 – Sol Şerit (Sinema) 2015 – Beyaz Yalan (Melek) 2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) 2014 – Aşk Ekmek ve Hayaller 2012 – Babalar Ve Evlatlar 2014 – Aşk Ekmek ve Hayaller 2012 – 2013 – Kayıp şehir 2011 – Derin Sular (Nisan)