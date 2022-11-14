Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:43

Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu Deniz Baysal son zamanlarda yıldızı parlayan isimlerden. Peki, Deniz Baysal kimdir, kaç yaşındadır? Deniz Baysal aslen nerelidir? İşte, Deniz Baysal'ın özel hayatına dair merak edilenler...

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 10:43
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Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal evin en küçük çocuğudur. 1.75 cm boyunda olan oyunca 55 kilo ve Koç burcudur. Annesi ile babası ayrı olan oyuncu çocukluğunun bir kısmını annesinin yanında, bir kısmını babasının yanında geçirmiştir. 2009'da Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni kazanmış, tiyatro eğitimi alarak 10 sene tiyatroculuk yapmıştır. Sonradan tiyatro hocalarının desteğiyle TV dizilerine yönelmiş ve oyunculuğa adım atmıştır.

Çeşitli reklamlarda oynayan Baysal, ilk dizi deneyimini Derin Sular dizisinde yaşamıştır. 2012'de ilk sinema filmi Babalar ve Evlatlar'da rol almıştır. 2014'te Kaçak Gelinler dizisinde ilk başrolünü oynayarak ismini duyurmuştur.

 DENİZ BAYSAL KİM

DENİZ BAYSAL ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2018 – Söz (Savcı Derya)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları

2016 – Ruzgarın Kalbi

2016 – Can Bedenden Çıkmayınca

2016 – Bamsı Beyrek ( Televizyon Filmi)

2015 – Sol Şerit (Sinema)

2015 – Beyaz Yalan (Melek)

2014 – Kaçak Gelinler (Kainat)

2014 – Aşk Ekmek ve Hayaller

2012 – Babalar Ve Evlatlar

2014 – Aşk Ekmek ve Hayaller

2012 – 2013 – Kayıp şehir

2011 – Derin Sular (Nisan)

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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