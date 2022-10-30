GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 16:53

Deniz Demir kovuldu mu? TRT haber spikeri Deniz Demir ne dedi? O sözleri gündem olmuştu... Üzücü haber geldi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, ana haberi sunduktan sonra yaptığı konuşmayla gündeme gelen TRT Haber spikeri Deniz Demir'in kovulduğu iddiası gündeme sarstı. Peki, Deniz Demir kovuldu mu, neden kovuldu? Detaylar haberimizde...

GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 16:53
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Deniz Demir kovuldu mu? TRT haber spikeri Deniz Demir ne dedi? O sözleri gündem olmuştu... Üzücü haber geldi


TRT haber spikeri Deniz Demir, Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında yaptığı konuşmayla gündem oldu. Demir'in konuşması birçok kişiden tepki alırken, ortaya atılan iddiaya göre TRT Demir'in işine son verdi.

DENİZ DEMİR NASIL BİR KONUŞMA YAPTI?

TRT Haber spikeri Deniz Demir, dün canlı yayında ana haberi sunduktan sonra konuşma metninin dışına çıkarak Cumhuriyet ile ilgili kendi düşüncelerini aktardı. Demir konuşmasında; "Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın" sözlerine yer verdi.



 deniz demir kovuldu mu

DENİZ DEMİR TRT'DEN KOVULDU MU?

Dün yaptığı konuşmayla gündem olan TRT Haber spikeri Deniz Demir'le ilgili işine son verdiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili TRT yönetiminden henüz bir açıklama gelmediği için bu söylemler şuan için sadece bir iddia.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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