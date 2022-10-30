TRT haber spikeri Deniz Demir, Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında yaptığı konuşmayla gündem oldu. Demir'in konuşması birçok kişiden tepki alırken, ortaya atılan iddiaya göre TRT Demir'in işine son verdi.
GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 16:53
Deniz Demir kovuldu mu? TRT haber spikeri Deniz Demir ne dedi? O sözleri gündem olmuştu... Üzücü haber geldi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, ana haberi sunduktan sonra yaptığı konuşmayla gündeme gelen TRT Haber spikeri Deniz Demir'in kovulduğu iddiası gündeme sarstı. Peki, Deniz Demir kovuldu mu, neden kovuldu? Detaylar haberimizde...
GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 16:53
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