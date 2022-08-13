ABD'nin Güney Carolina eyaletinden korkunç bir haber geldi. Eyaletin en ünlü plajlarından bir tanesi olan Garden City Plajı'nda denize girmek için gelen bir kadın güneşlendiği sırada rüzgardan uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından 63 yaşında olduğu öğrenilen Tammy Perreault isimli kadın, yetkililer tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğüs tramvası geçirdiği belirlenen kadın tedavi altına alınırken, kadının doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.
DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 17:39
Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde deniz kenarında güneşlenen bir kadın, rüzgardan uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.
DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 17:39