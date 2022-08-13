DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 17:39

Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde deniz kenarında güneşlenen bir kadın, rüzgardan uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması sonucu hayatını kaybetti.

DÜNYA
13 Ağustos 2022 - 17:39
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Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!


ABD'nin Güney Carolina eyaletinden korkunç bir haber geldi. Eyaletin en ünlü plajlarından bir tanesi olan Garden City Plajı'nda denize girmek için gelen bir kadın güneşlendiği sırada rüzgardan uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından 63 yaşında olduğu öğrenilen Tammy Perreault isimli kadın, yetkililer tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Göğüs tramvası geçirdiği belirlenen kadın tedavi altına alınırken, kadının doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.



Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı

Her yıl binlerce kişi plaj şemsiyelerinden yaralanıyor

Washington Post gazetesinde yayınlanan haberde plaj şemsiyelerinin, kuma ve taşa çakılmaları için sivri bir uca sahip olduklarını ve rüzgara dayanamayan bazı şemsiyelerin ise plajdaki tatilcileri yaraladığı belirtildi.

ABD Tüketim Ürünleri ile ilgili raporlar hazırlayan bir komisyonun verilerine göre ülkede her yıl yaklaşık 3 bin kişinin plaj şemsiyelerinden dolayı yaralandığı belirtilirken 2010 yılından 2018 yılına kadar yaklaşık 2 bin 800 kişinin plaj şemsiyesiyle yaralandığının doğrulandığı ifade edildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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