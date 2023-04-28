MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 03:37

Deniz Seki Hadise'ye benzetildi

Uzun bir sürenin ardından verdiği kilolar ile 36 bedene düşen Deniz Seki son hali ile gündemden düşmüyor.

MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 03:37
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Deniz Seki Hadise'ye benzetildi


    Ünlü şarkıcı Deniz Seki, daha önce fotoğraflarına yaptığı düzenleme hataları ve filtreler ile sık sık gündeme gelmişti. Seki, son paylaşımı ile yine dillere düştü. Geçen sene yaz tatilinde mavi turu tercih eden ünlü isim, paylaştığı fotoğraflara yaptığı düzenlemeleri çok artırmıştı. Uygulama ile yaptığı düzeltmelerde hatalar takipçilerinin gözünden kaçmamıştı...

Seki



     Takipçilerinden gelecek olan olumsuz yorum ihtimaline karşı gönderilerin yorum izni vermeyen Seki, son paylaşımı ile yine gündem oldu. 52 yaşına giren Seki, bacak dekoltesi bulunan kırmızı elbisesi ile verdiği pozda Hadise'ye benzetildi.

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