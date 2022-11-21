EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 12:25

Deniz Yağbasan yatırımcıları uyardı! Dolar devri kapanıyor

Ekonomistlerden açıklamalar peş peşe geliyor. İslam Memiş ve Selçuk Geçer’den sonra bu kez de Deniz Yağbasan dolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte dolar hakkındaki o açıklamalar…

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 12:25
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Deniz Yağbasan yatırımcıları uyardı! Dolar devri kapanıyor


ABD doları, hem Türk Lirası karşısında hem de dünya piyasasındaki diğer paralar karşısında değer kazanıyor. ABD Merkez Bankası yeni faiz kararını açıklarken dolar fiyatları da artış gösterdi. Ekonomist Deniz Yağbasan dolar sahiplerine önemli uyarılarda bulundu. Dolar kurunda görülen aşağı yönlü hareketin politika faizlerinde zirveye yaklaşma olarak görüldüğünü aktaran Yağbasan, Perşembe günü dolar endeksinin en yüksek seviye olan 110.90’dan 107,80’e gerilediğini söyledi. ABD endeksinde yüzde 7iyi aşan bir yükselmenin altın, gümüş ve avroda önemli kırılmalar yarattığını aktaran Yağbasan, piyasaların önden yüklemeli bir kutlama başlattığını dile getirdi.

DOLAR FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Dolar kurunda görülen düşüş ile birlikte FED’in hemen gevşemeyeceğini ifade eden Yağbasan, "Kısa vadede işi sıkı tutmaya devam edeceklerdir. Çünkü FED Başkanı Powell da erken gevşemenin risklerine sıklıkla vurgu yapıyor. Ancak yüzde 5,5-6,0 bandına kadar yükselen FED politika faizi beklentileri, son veri sonrası yüzde 4,75-5,25 bandına kadar revize edilebilir.”dedi.Bu durumda yılın geri kalanı için açıklanacak olan enflasyon rakamlarının önemli olduğunu belirten Deniz Yağbasan, enflasyonun %8 altına düşmesi durumunda FED'in şahin politikalarında zamanla gevşeme olacağını vurguladı.



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Açıklamalarına devam eden Yağbasan, Eylül ayında dolar endeksinin 114.80 seviyesinde yer aldığının altını çizdi. Deniz Yağbasan, piyasada uzun süredir hakim gücün dolarda olduğunu belirtti. Dolar senaryosunun sonuna gelindiğini dile getiren Yağbasan, dolar karşısında diğer para birimlerinin üzerinde yer alan baskının hafiflediğini belirterek bu durumun net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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