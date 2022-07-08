Denizbank Açık Hava Etkinlikleri 2022 tarihleri ve programı







27 Temmuzda başlıyor

Denizbank açık hava programı

27 Temmuz 2022

Sertab Erener

14 Ağustos 2022

Aydınlıkevler

15 Ağustos 2022

Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi

16 Ağustos 2022

Çok Güzel Hareketler 2

17 Ağustos 2022

Kenan Doğulu

18 Ağustos 2022

Yasemin Sakallıoğlu - Doğru Koca Nasıl Seçilir?

19 Ağustos 2022

Candan Erçetin

20 Ağustos 2022

Cem Adrian







BKM'nin organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da yapılacak olan konserler ve türlü etkinlikler ile vatandaşlar yaz aylarını eğlenceye doyarak geçirecek...Etkinliklerin başlangıcı 27 Temmuz'da Sertap Erener'le yapılacak. 14 Ağustos'ta herkesin son zamanlarda ilgiyle seyrettiği Aydınlıkevler oyunu sahne alacak. 15 Ağustos günü sahne Türk müziğinin iki dev ismine Selami Şahin ile Aşkın Nur Yengi'ye bırakılacak. Bir sonraki gün yani 17 Ağustos'ta ise ekranların sevilen komedi programı ÇGHB2 (Çok Güzel Hareketler Bunlar 2) Harbiye'de olacak. 17 Ağustos günü sahne Türk Pop'unun yıldızlarından Kenan Doğulu'ya bırakılacak. 18 Ağustos'ta bir komedi tufanı daha seyirciyle buluşacak. Yasemin Sakallıoğlu izleyenleri kahkahaya boğacak. 19 Ağustos akşamı ise güçlü seslerden Candan Erçetin hayranlarıyla bir araya gelecekken etkinliklerin finali ise 20 Ağustos'ta Cem Adrian ile yapılacak...