Denizbank Açık Hava Etkinlikleri 2022 tarihleri ve programı

BKM'nin organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da yapılacak olan konserler ve türlü etkinlikler ile vatandaşlar yaz aylarını eğlenceye doyarak geçirecek...
27 Temmuzda başlıyorEtkinliklerin başlangıcı 27 Temmuz'da Sertap Erener'le yapılacak. 14 Ağustos'ta herkesin son zamanlarda ilgiyle seyrettiği Aydınlıkevler oyunu sahne alacak. 15 Ağustos günü sahne Türk müziğinin iki dev ismine Selami Şahin ile Aşkın Nur Yengi'ye bırakılacak. Bir sonraki gün yani 17 Ağustos'ta ise ekranların sevilen komedi programı ÇGHB2 (Çok Güzel Hareketler Bunlar 2) Harbiye'de olacak. 17 Ağustos günü sahne Türk Pop'unun yıldızlarından Kenan Doğulu'ya bırakılacak. 18 Ağustos'ta bir komedi tufanı daha seyirciyle buluşacak. Yasemin Sakallıoğlu izleyenleri kahkahaya boğacak. 19 Ağustos akşamı ise güçlü seslerden Candan Erçetin hayranlarıyla bir araya gelecekken etkinliklerin finali ise 20 Ağustos'ta Cem Adrian ile yapılacak...
Denizbank açık hava programı
- 27 Temmuz 2022
- Sertab Erener
- 14 Ağustos 2022
- Aydınlıkevler
- 15 Ağustos 2022
- Selami Şahin & Aşkın Nur Yengi
- 16 Ağustos 2022
- Çok Güzel Hareketler 2
- 17 Ağustos 2022
- Kenan Doğulu
- 18 Ağustos 2022
- Yasemin Sakallıoğlu - Doğru Koca Nasıl Seçilir?
- 19 Ağustos 2022
- Candan Erçetin
- 20 Ağustos 2022
- Cem Adrian