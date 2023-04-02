Denizbank müşterileri için avantaj hazırlanırken yeni kampanya duyurusu geldi. kredi kartı ve banka kartı kullananları yakından ilgilendiren bu fırsat için son günler yaklaştı. Nakit ihtiyacınızı giderecek bu kampanyaya dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.
Kredi
02 Nisan 2023 - 12:15
Denizbank banka kartı olanlara müjde! Kartını getiren özel ödemeyi götürecek: İşte adınıza tanımlanan o para!
Denizbank müşterilerine benzersiz kampanya haberi geldi. Denizbank kredi kartı ve banka hesabı olup bankamatik kartı kullananlara öyle bir fırsat sunuldu ki son günler yaklaştı. Denizbank yeni kampanya duyurusuna dair tüm detaylar...
Kredi
02 Nisan 2023 - 12:15