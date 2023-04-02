Kredi
02 Nisan 2023 - 12:15

Denizbank banka kartı olanlara müjde! Kartını getiren özel ödemeyi götürecek: İşte adınıza tanımlanan o para!

Denizbank müşterilerine benzersiz kampanya haberi geldi. Denizbank kredi kartı ve banka hesabı olup bankamatik kartı kullananlara öyle bir fırsat sunuldu ki son günler yaklaştı. Denizbank yeni kampanya duyurusuna dair tüm detaylar...

Kredi
02 Nisan 2023 - 12:15
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Denizbank banka kartı olanlara müjde! Kartını getiren özel ödemeyi götürecek: İşte adınıza tanımlanan o para!
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Denizbank müşterileri için avantaj hazırlanırken yeni kampanya duyurusu geldi. kredi kartı ve banka kartı kullananları yakından ilgilendiren bu fırsat için son günler yaklaştı. Nakit ihtiyacınızı giderecek bu kampanyaya dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

DENİZBANK YENİ KAMPANYASI

Gündemde yer alan Denizbank kampanyasına ilişkin detaylar merak edilirken yeni kampanya bilgileri banka tarafından paylaşıldı. Bankaya kredi için başvuruda bulunacak kişilere aynı gün ödemeler temin ediliyor. Denizbank aracılığıyla nakit ihtiyacını gidermek isteyenler bireysel kredi başvuruları için elini çabuk tutsun. Denizbank ihtiyaç kredisi için cep telefonlarından anında başvuru yapabilirsiniz.



Denizbank bireysel kredi kampanyası

DENİZBANK KAMPANYA BAŞVURU ŞARTLARI

Denizbank tarafından sunulan kampanya için öncelikle kredi notunun 1600 ve üzeri olması gerekir. Banka da kayıt olan cep telefonu üzerinden kredim yazarak TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini yazılması üzerine 3280'e kısa mesaj gönderimiyle dakikalar içerisinde ödemeler hesabınızda yer alır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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