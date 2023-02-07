Finans
07 Şubat 2023 - 12:00

Denizbank banka ve kredi kartı olanların 4 gün içerisinde bu işlemi yapması gerekiyor

O banka müşterilerine son 5 gün müddet tanıdı. Şartlara uygunsa faydalanabilecekler. O hangi banka? Hangi şartlar var? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
07 Şubat 2023 - 12:00
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Denizbank banka ve kredi kartı olanların 4 gün içerisinde bu işlemi yapması gerekiyor
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Banka müşterisi olan vatandaşa bu imkanı tanıdı. Son 5 gün uyarısında bulundu. Başvuru için bazı şartlar olduğunu da belirtti. Başvurular nerelerden yapılabilecek? Başvuru için bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. O şartlar nelerdir? İşte detaylar haberimizde.

DÜŞÜK FAİZE SON 5 GÜN



İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir çok vatandaş bulunmaktadır. Denizbank banka müşterilerine düşük faiz imkanıyla bu fırsatı sundu. Denizbank hesabı olan vatandaşa uyarıda bulunuldu. Son 5 gün süre verildi. Denizbank Düşük FaizBaşvuru için öncelikli şart Denizbank müşterisi olmaktır. İhtiyaç kredisi başvuruları internet bankacılığı ve SMS üzerinden yapılabilmektedir. Sadece 5 dakika süren başvuru uygulama üzerinden yaparak ihtiyaç kredisinden düşük faiz ile faydalanabilirsiniz. Nakit ihtiyaç sahipleri kredi alarak kampanyadan yararlanabilecekler. SMS ile başvuru yapmak isteyenler ise 3280 numarasına TC kimlik ve doğum tarihinizi mesaj atıp başvuruda bulunabilirsiniz. 5 dakika içinde nakit ihtiyacınızı düşük faizli kredi ile halledebilirsiniz.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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