Denizbank duyurdu! İşlem yapana 3 gün içerisinde ödeme yapılacak! Nakit arayanlar dikkat

İnternet üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların verdiği ihtiyaç kredilerini araştırmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Denizbank ihtiyacı olan vatandaşlara 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Peki başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ DEVAM EDİYORDenizbank yeni yaptığı duyuruya göre başvuru yapan vatandaşlara 4 gün içinde geri dönüş yapılacak şekilde 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlıyor. Başvuru yapacak vatandaşların banka üzerinde hesabı olması gerekiyor. Sosyal medya ve internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre kredi başvurusu yapan vatandaşların ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak başlatılacak. Denizbank ihtiyaç kredisi kapsamında başvuru yapan vatandaşlardan gelir belgesi talep edilmeyecek. İhtiyaç kredisi kapsamında banka müşterinin daha önce kredi veya kredi kartı kullanmış olmasını talep ediyor.
Denizbank ihtiyaç kredisi için kredi notuna bakılıyor. Sorgulamalar kimlik numarası üstünden yapılıyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar kısa süre içinde ödemelerini alıyor. Kampanyaya başvurular SMS üzerinden de yapılabiliyor. SMS ile başvuru yapacak vatandaşların telefonlarından kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini yazarak 3280 numarasına mesaj göndermesi gerekiyor. Başvuru ile ilgili sonuç mesajı beş dakika içinde bildiriliyor. Tarafınıza çıkan kredi miktarı bildirildikten sonra kredi ödemenizi en yakın şube üzerinden alabiliyorsunuz. Banka üzerinde hesabı olan vatandaşların ise bankaya gitmesine gerek kalmadan ödemeleri hesaplarına geçiyor.