Denizbank EYT'lilere kesenin ağzını açtı! Daha yükseği hiçbir yerde yok: Rakamı duyan şubeye koşacak!

Geçtiğimiz yıllardan beri emeklilere verdiği promosyonlarla bankalar sürekli gündemde. Hükümetin yaptığı zamlarla eş değer değişlik gösteren promosyon ödemeleri yenilendi. Denizbank şu an en yüksek ödemeyi yapıyor. İşte ayrıntılar.
DENİZBANK'TAN YÜKSEK PROMOSYON
Emekli vatandaşlarımız için bir süredir destek olmak amacıyla başlatılan kampanya EYT'li vatandaşların da gelmesiyle yenilendi. EYT'li vatandaşlar maaşlarını DenizBank'tan almak istiyorsa 3 senelik taahhüt yapılması gerekli. Bağ-Kur veya SSK üzerinden emekli olacak SGK Müdürlüğüne yapılacak olan başvuruda maaşını DenizBank'tan almak istediğini belirtmelidir. Ayrıca, Emekli Sandığından emekli olacak olan vatandaşlar ise, çalıştığınız kuruma ya da Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı'na dilekçe vermeli ve banka tercihini belirtmelidir. Ardından başvurusu kabul olan vatandaşların emekli maaşı DenizBank hesabına yatırılacaktır. Başvurusu onaylanan vatandaşların promosyon ödemeleri maaşlarının yatmasından 2 gün sonra hesabına aktarılacak. Kampanyadan yararlanmak için belirlenen tarih ise 30 Nisan 2023 olarak açıklandı. - 3.500 TL ve altında maaş alanlara : 6.000 TL - 3.500 TL - 7.500 TL arasında maaş alanlara : 7.000 TL -7.500 TL - 10.000 TL arasında maaş alanlara : 9.000 TL -10.000 TL üzeri maaş alanlara 10.000 TL promosyon ödemesi verileceği duyuruldu.