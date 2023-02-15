Finans
15 Şubat 2023 - 20:00

Denizbank hesabı olanlar çok ballı! Sadece bir tıkla ihtiyaç kredisi ödenecek: Acil para lazımsa hemen başvurun!

Ziraat Bankası'nın 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vade ve %0,8 faiz oranı ile verilmektedir. Kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın internet sitesinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurularının kısa sürede değerlendirilmesi için, başvuruda belirtilen evrakları göndermeleri gerekmektedir.

Finans
15 Şubat 2023 - 20:00
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Denizbank hesabı olanlar çok ballı! Sadece bir tıkla ihtiyaç kredisi ödenecek: Acil para lazımsa hemen başvurun!
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Ziraat Bankası'nın 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vade ve %0,8 faiz oranı ile verilmektedir. kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın internet sitesinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurularının kısa sürede değerlendirilmesi için, başvuruda belirtilen evrakları göndermeleri gerekmektedir.

ARTIK NAKİT DERDİNE SON! ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI! 15 BİN TL KREDİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Ziraat Bankası, kredi kampanyasında müşterilerine 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Banka, 36 ay vade seçeneği ile düşük faiz oranıyla kredi başvurularını kolaylaştırmak için harekete geçti. İhtiyaç kredisi başvuruları internet üzerinden dijital bankacılık veya mobil bankacılık aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olmak, geçerli bir kimlik belgesine sahip olmak, kredi notu 1,100 puan ve üzerinde olmak, TCMB'nın kara listesinde olmamak, belgelenebilir bir gelire sahip olmak ve ikametgahını belgeleyebiliyor olmak gerekmektedir.



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