Ziraat Bankası'nın 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vade ve %0,8 faiz oranı ile verilmektedir. kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın internet sitesinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurularının kısa sürede değerlendirilmesi için, başvuruda belirtilen evrakları göndermeleri gerekmektedir.
Finans
15 Şubat 2023 - 20:00
Denizbank hesabı olanlar çok ballı! Sadece bir tıkla ihtiyaç kredisi ödenecek: Acil para lazımsa hemen başvurun!
Ziraat Bankası'nın 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vade ve %0,8 faiz oranı ile verilmektedir. Kredi kampanyasından yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası'nın internet sitesinden veya İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapabilirler. Başvurularının kısa sürede değerlendirilmesi için, başvuruda belirtilen evrakları göndermeleri gerekmektedir.
Finans
15 Şubat 2023 - 20:00