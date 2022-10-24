Finans
24 Ekim 2022 - 18:20

Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim

Denizbank Ekim ayı kampanyaları ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Denizbank kartı olanlar, ay sonuna kadar 300 TL indirim kazanacak. İşte kampanya detayları.

Finans
24 Ekim 2022 - 18:20
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Denizbank kartı olanlara müjde: 31 Ekime kadar başvurana 300 TL indirim
Müşteri kitlesi en yaygın bankalardan biri olan Denizbank, hem mevcut müşterileri hem de potansiyel müşterileri için sık sık kampanya listesini güncelliyor. Denizbank banka kartı ya da kredi kartı bulunanlara özel birbirinden farklı avantajlar sunuluyor. Denizbank’ın son kampanyalarından biri için ise 31 Ekim son tarih. Kampanya detayları haberimizin devamında yer alıyor.

31 Ekime kadar başvuru yapmak gerekiyor

Denizbank müşterileri her ay yenilenen kampanyalar ile Denizbank’lı olmanın avantajını yaşıyor. Denizbank’ın resmi internet sitesinde yer alan kampanyaya göre, Denizbank bireysel kredi kartına başvuru yapanlar, internet alışverişlerinden 3 ay süresince 300 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanacak.

Kampanyada şu ifadeler yer alıyor:

‘’ Denizbank bireysel kredi kartına başvurun, internet alışverişlerinizden 3 ay boyunca 300 TL’ye varan indirim fırsatını ve 1 yıllık BluTV üyeliğini kaçırmayın ‘’ denildi.

denizbank

300 TL indirim, 1 yıllık üyelik hediye!

Kampanya detaylarına bakıldığında, 1 Ekim’de başlayan kampanya 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. MobilDeniz aracılığı ile yeni kredi kartı sahibi olan müşteriler kampanyadan yararlanabilecek. Yeni kredi kartı müşterilerinin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında internet üzerinden yapacakları alışveriş işlemlerinin 100 TL’si, toplamda 300 TL’si indirim olarak yansıyacak.

Bu indirime ek olarak bir de 1 yıllık BluTV üyeliği Denizbank müşterilerine hediye edilecek. Buna ek olarak kredi kartının ilk işlem tarihinden sonraki ayın 10. gününde kazanılan kampanya tanımlanacaktır.

Ücretsiz BluTV üyeliği alabilmek için tanımlanan kod, Mobildeniz uygulaması içerisindeki kampanyalar menüsü üzerinden alınabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, BluTV üyeliğinin en geç 30 gün içerisinde aktifleştirilmesidir. Kampanyadan kazanılan kod ile 30 gün içerisinde BluTV’ye giriş yapılmazsa kişinin hakkı kaybolmaktadır.

Kampanya kapsamında kazanılan indirimler yalnızca internet harcamalarını kapsıyor. Sanal kart ya da ek kartla işlem yapılması fark etmiyor ancak indirim miktarı asıl karta yükleniyor. Alışverişten kazanılan indirimler, takip eden ayın ilk 7 iş günü içerisinde karta yansıtılmaktadır.

Denizbank bireysel kredi kartı edinerek kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin, bireysel kredi kartı başvurusu yapması gerekiyor. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi edinmek için Denizbank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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