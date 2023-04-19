Denizbank muslukları açtı! Tek başvuruya 20.000 TL ödeyecek: 4A 4B 4C'liler dikkat

Denizbank, ek gelir arayan emekliler için güncellediği promosyonlarıyla dikkat çekiyor. Tüm emeklilere 20 bin TL promosyon sunan banka, SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B ve 4C emeklilerinin başvurularını kabul ediyor. Kriz ortamında ekonomik sıkıntılar yaşayan emekliler için promosyonlar, geri ödemesiz ve şartsız bir destek sağlıyor. Ancak gıda ve giyim sektöründe ulaşılmaz fiyatlarla mücadele veren vatandaşlar gibi emekliler de hayat pahalılığı ve yüksek kira fiyatları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Emekli maaşlarına yapılan 7 bin 500 TL'lik zam da kilogram fiyatındaki artışlar ve diğer ek masraflar nedeniyle yetersiz kalıyor. Bu nedenle, Denizbank'ın sunduğu promosyonlar emeklilerin ekonomik sıkıntılarına bir nebze olsun çare olabilir.
10 BİN TL'YE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ
Denizbank'ın tek şartı, emeklilerin emekli maaşlarını 3 yıl süreyle Denizbank'tan almalarını taahhüt etmeleri oldu. Kampanya kapsamında, SGK emekli maaşını ilk defa Denizbank'a aktarmayı taahhüt eden ve 3 yıl süre ile maaşını alma sözü veren emeklilere 10 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak. Birden fazla emekli maaşı alan emeklilerin ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacak. Kampanyanın son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. Emekli maaş skalasına göre, 3.500 TL altı maaş alan emekliler 6 bin TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alan emekliler 7 bin TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alan emekliler 9 bin TL ve 10 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler 10 bin TL promosyon alacaklar. Bu promosyon kampanyası sayesinde, 10 bin TL maaşı olan bir emekli 20 bin TL'lik bir gelir elde edebilecek. Denizbank'ın emeklilere yönelik yaptığı bu promosyon kampanyası, birçok emekli için önemli bir gelir kaynağı olabilir.