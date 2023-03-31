Denizbank müşterileri dikkat! Bankamatik kartı olanlara duyuruldu: 7 gün sonra hesaplara yatırılacak!

Denizbank müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ederken kredi işlemleri üzerinde yenilikler yapıldı. 100 bin TL krediler için 24 ay vadeyle beraber ödeme tablosu oluşturuldu. Denizbank nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara aynı gün içerisinde hesapları parayla dolacağı müjdesi verildi. Denizbank bireysel tüketici kredi başvuru detayları haberin devamında.
DENİZBANK BİREYSEL TÜKETİCİ KREDİSİ
Denizbank üzerinden sunulan krediler için başvurular başlarken ödemelerin aynı gün içerisinde yapılacağı bilgisi verildi. Denizbank üzerinden bireysel ihtiyaçların olduğu kredi başvuruları ise cep telefonundan kolaylıkla tamamlanır. Kısa mesaj atarak yapılacak kredi başvurularında kredi onayı almak için kredi puanının 1600 ve üzeri olması şartına dikkat edilir. Cebimde kredi kampanyası olarak isimlendirilen bu kredi için cep telefonlarının mesaj kısmından kredim yazıp TC kimlik numarası yazılır boşluk bırakılarak doğum tarihi gün ay yıl olarak yazılarak 3280'e kısa mesaj gönderilir. Kısa süre içerisinde başvuru onaylanması halinde ödemeler hesaplara aktarılır.