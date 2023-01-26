Denizbank müşterileri turnayı gözünden vurdu! Kartı olana 125 TL geri ödenecek: Hesabınıza göz atın. Denizbank müşterilerini sevindiren haberi paylaştı. Siz de Denizbank müşterisiyseniz bu habere göz atın. Denizbank müşterileri için bir kampanya başlattı. Teknolojik ürünlerde yapacağınız alışverişler için 125 TL para ödenecek. İşte diğer detaylar...
DENİZBANK MÜŞTERİLERİ İÇİN 125 TL PARA ÖDEYECEKDenizbank müşteri iseniz, Denizbank banka kartınız var ise bu haber sizi ilgilendiriyor. Denizbank müşterileri için dev bir kampanya başlattı. Teknolojik ürünlerde Denizbank Banka kartınız ile yapacağınız alışverişlerde 125 TL para ödemesi yapılacak. Sadece Denizbanklı müşterilerin faydalanabileceği kampanyanın detayları paylaşıldı. İşte ayrıntılar...
Huawei’den alacağınız Freebuds 5'i aldığınız taktirde tarafınıza 125 TL hediye para verilecek. Kampanya sadece Denizbanklı müşterilere özel. Kampanya sadece Denizbanklı banka müşterileri için geçerli ve yaptığınız alışveriş akabinde anında 125 TL''lik indirim sağlanacak. Bankanın sunmuş olduğu bu kampanyadan faydalanmak için elinizdeki kartları aktifleştirmeniz gerekmektedir. Teknoloji sevenlerin yüzünü güldüren bu kampanyanın ayrıntıların daha bir çok seçenek bulunuyor. Yayınlanan katalogda daha fazla üründe yapılan indirimlerde görülüyor. Bankanın indirim kampanyalarından yararlanmak için Denizbank Mobil'i indirmeniz yeterli olacaktır. Mobil bankacılık üzerinden kampanyaya katılım sağlayabilir ve başkaca olan indirim kampanyalarını görüntüleyebilirsiniz. Kampanya tüm denizbank kartları için geçerli mi? Hayır. Kampanya tüm Denizbank kartları için geçerli değil. Sadece işletme kart sahipleri kampanyadan yararlanabilecek.