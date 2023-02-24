Denizbank müşterileri yaşadı! Tek bir işlem ile nakit ödeme müjdelendi: Hemen yapın!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların yüzünü güldürmek için bankaların kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Peki Denizbank ihtiyaç kredisi şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİBankalar tarafından düzenlenen ihtiyaç kredilerine bir yenisi daha eklendi. Denizbank müşterilerine 50 bin TL'ye kadar nakit desteği sağlayacak. kredi kampanyası kapsamında ödemeler 3 ay ertelenebiliyor.
İhtiyaç kredisine başvuru yapmak için en yakın şubeye giderek dakikalar içinde sonuç alınabilir. Başvurusu onaylanan müşterilerin kredi ödemeleri aynı gün içinde hesaplarına geçmektedir. Aynı zamanda kredi başvuruları mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden de yapılabilir. SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların ise 3280 numarasına kimlik numarası ve doğum tarihi yazıp göndermek gerekmektedir. Kısa süre içinde tarafınıza uygun kredi miktarı bildirilir ve onaylanan kredi miktarı hesabınıza geçer.