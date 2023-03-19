Denizbank müşterilerine kapıyı araladı! 10.000 TL almak için sadece bunun yapılması gerekiyor: Birkaç gün sonra bitecek...

Milyonlarca EYT'li vatandaşın beklediği müjdeli haber sonunda geldi ve emeklilik dilekçeleri SGK şubelerine teslim ediliyor. Ancak bu süreçte EYT kapsamına giren emeklilerin haklarını ve kendilerine sağlanan avantajları bilmeleri, hak kaybı yaşamamaları için oldukça önemli. Bu noktada Denizbank'tan da EYT'lilere yönelik önemli bir duyuru geldi. Banka, emekli maaş promosyonu paketini EYT'li emeklilere özel olarak hazırladı ve ayrıntılarıyla paylaştı. Bu kapsamda, emekli maaş hesabını Denizbank'a taşıyanlar 10 bin TL'ye kadar promosyon kazanabilecekler. EYT kapsamında emekli olacaklar, bu kampanyadan yararlanmak için Denizbank mobil uygulamasını indirerek 3 yıl boyunca maaşlarını alma sözü vermeleri yeterli olacak. Ancak kampanyadan çıkılması durumunda ödeme geri alınacak.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
SON BAŞVURU NE ZAMAN?
Denizbank'ın EYT'lilere özel promosyon paketi için başvurular 13 Mart 2023 tarihinden itibaren alınmaya başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. EYT'liler bu tarihe kadar başvurularını yaparak promosyon fırsatından yararlanabilirler.
DENİZBANK EYT PAKETİNDE KİME NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ VAR?Maaş Tutarı Standart Promosyon EYT'lilere ek ödül Toplam
- 3.500 T’den düşük maaşlarda 3.000 3.000 TL. 6.000 TL
- 3.500 TL - 7.500 TL aralığı 3.500 3.500 TL. 7.000 TL
- 7.500 TL - 10.000 TL aralığı 4.500 4.500 TL. 9.000 TL
- 10.000 lira ve daha fazla 5.000 5.000 TL. 10.000 TL