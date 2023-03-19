Finans
19 Mart 2023 - 09:00

Denizbank müşterilerine kapıyı araladı! 10.000 TL almak için sadece bunun yapılması gerekiyor: Birkaç gün sonra bitecek...

Denizbank, EYT kapsamında emekli olacak müşteriler için önemli bir duyuru yaparak, 10 bin TL'ye kadar ödeme fırsatı sunacağını açıkladı. Emeklilik başvurusu yapmadan önce bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin nelere dikkat etmeleri gerektiği ise ayrıntılı olarak açıklandı. Aşağıdaki detaylar, emekli olmak isteyenler için faydalı olabilir.

Finans
19 Mart 2023 - 09:00
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Denizbank müşterilerine kapıyı araladı! 10.000 TL almak için sadece bunun yapılması gerekiyor: Birkaç gün sonra bitecek...
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Milyonlarca EYT'li vatandaşın beklediği müjdeli haber sonunda geldi ve emeklilik dilekçeleri SGK şubelerine teslim ediliyor. Ancak bu süreçte EYT kapsamına giren emeklilerin haklarını ve kendilerine sağlanan avantajları bilmeleri, hak kaybı yaşamamaları için oldukça önemli. Bu noktada Denizbank'tan da EYT'lilere yönelik önemli bir duyuru geldi. Banka, emekli maaş promosyonu paketini EYT'li emeklilere özel olarak hazırladı ve ayrıntılarıyla paylaştı. Bu kapsamda, emekli maaş hesabını Denizbank'a taşıyanlar 10 bin TL'ye kadar promosyon kazanabilecekler. EYT kapsamında emekli olacaklar, bu kampanyadan yararlanmak için Denizbank mobil uygulamasını indirerek 3 yıl boyunca maaşlarını alma sözü vermeleri yeterli olacak. Ancak kampanyadan çıkılması durumunda ödeme geri alınacak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

denizbank

EYT'lilerin emekli maaşlarını Denizbank'a taşıyarak promosyon fırsatından yararlanmak isteyenler, şubelere gitmek zorunda değiller. Mobil Bankacılık uygulaması ya da e-devlet üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla yapabilirler. Ayrıca, 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezini arayarak da işlemlerini gerçekleştirebilirler. Promosyon tutarı, ilk maaşın Denizbank'a yatmasından sonra takip eden 2 iş günü içinde hesaplara yatırılacak.

SON BAŞVURU NE ZAMAN?



Denizbank'ın EYT'lilere özel promosyon paketi için başvurular 13 Mart 2023 tarihinden itibaren alınmaya başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. EYT'liler bu tarihe kadar başvurularını yaparak promosyon fırsatından yararlanabilirler.

DENİZBANK EYT PAKETİNDE KİME NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ VAR?

Maaş Tutarı Standart Promosyon EYT'lilere ek ödül Toplam

  • 3.500 T’den düşük maaşlarda 3.000 3.000 TL. 6.000 TL
  • 3.500 TL - 7.500 TL aralığı 3.500 3.500 TL. 7.000 TL
  • 7.500 TL - 10.000 TL aralığı 4.500 4.500 TL. 9.000 TL
  • 10.000 lira ve daha fazla 5.000 5.000 TL. 10.000 TL
EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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