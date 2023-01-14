Denizbank nakit ihtiyacı duyana 10 bin TL ödeme anında veriyor! Başvuru yapan ATM'den alabilecek, şart ve kefil yok

Denizbank’tan vatandaşlara 10000 TL’ye kadar kredi imkanı DENİZBANK’TAN BOMBA HABER! ŞARTSIZ KEFİLSİZ HERKESE 10 BİN TL
Yeni başlatılan SMS Kredi kampanyasında 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Krediye istediğiniz zaman başvuruda bulunabileceği gibi ne kadar onay aldığınızı da görebilirsiniz. Denizbank’tan 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurabilir ve cep telefonu üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank, yapmış olduğu yeni kredi kampanyasında banka müşterisi olan kişilerin mobil uygulama üzerinden de krediye başvurabileceklerini belirtti.
Denizbank'tan yapılan açıklamada kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredi puanlarının yüksek olması gerektiğini ifade etti. Denizbank'tan kredi almak isteyen vatandaşların kredi puanlarının 1500 kredi puanı ve üzerinde puana sahip olması istendi. Ayrıca kampanyaya katılacak müşteriler TC kimlik numaraları üzerinden kredi onayı alabilecekler. NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Denizbank hesabı ile başvurular değerlendirmeye alınırken ister 3 ay ertelemeli ister 36 ay vadeli olarak işlemler müşterilerin Cebimde Kredi Kampanyası ile hayata geçecek. Müşteriler TC kimlik Numarası doğum günü tarihleri gün ay ve yıl olarak 3280'e mesaj atılarak kredi başvurusunda bulunabilirler İnternet sitersi üzerinden ise Denizbank resmi internet sitesinde denizbank müşterileri daha hızlı ve uygun koşullarda kredi imkanlarından yararlanabilmektedir. Kredi puanı az olan müşterilerin ise bizzat şubelerden 10000 TL'ye kadar kredi kullanabilmeleri mümkündür