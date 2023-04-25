Denizbank, müşterilerine 75.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, müşterilere 3 ay erteleme seçeneği sunuluyor ve kredi başvuruları online veya mobil bankacılık üzerinden hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Kredi kullanabilmek için uygun kredi puanı şartı aranıyor ve geri ödemeler Denizbank tarafından sağlanıyor. Denizbank, müşterilere kolay ve hızlı bir şekilde bireysel tüketici kredisi fırsatı sunuyor.
Kredi
25 Nisan 2023 - 18:45
Denizbank'ta hesabı olanlar acele etsin! Listede adı soyadı olanlara 75.000 TL verileği duyuruldu
Denizbank, kredi desteği konusunda güncel bir duyuru yaparak müşterilerine 75.000 TL ödemede değişiklik yaptığını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde...
Kredi
25 Nisan 2023 - 18:45
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Denizbank, 75.000 TL'ye kadar olan kredi başvurularını online olarak kabul ediyor. Internet bankacılığı uygulamasını kullanarak, hesabınız varsa kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, Denizbank size hemen kredi hizmeti sunuyor ve kullanabileceğiniz bir limit belirliyor. Bankaya gitmeden, online olarak onaylanan kredi limitinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca, daha önce bu bankadan kredi kullandıysanız, 100.000 TL'ye kadar online kredi alabilirsiniz. Tüm online kredileriniz için düşük faiz oranları ve masrafsız kredi imkanları sunuluyor.
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