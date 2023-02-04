Kredi
04 Şubat 2023 - 13:00

Denizbank'ta vadeli vadesiz hesabı olanlar dikkat! Az önce açıklandı: Kredi desteğinde dudak uçuklatan rakam hesaplarda!

Denizbank'tan acil fon ihtiyacı olan vatandaşlara bir müjdem var. Bankaya göre 33.000 TL kredi seçeneği sunuluyor. Vatandaşlar bu fırsattan düşük faiz oranlarıyla yararlanıyor

Kredi
04 Şubat 2023 - 13:00
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Denizbank'ta vadeli vadesiz hesabı olanlar dikkat! Az önce açıklandı: Kredi desteğinde dudak uçuklatan rakam hesaplarda!
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Denizbank'ın başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyasının yanı sıra, uygun faiz oranlarıyla kredi ticareti yapan vatandaşların belirlenen yönergelere göre diledikleri zaman kredi ödemelerini alabilmeleri için kampanya hayata geçirilmiştir. Denizbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan 1-10 Şubat tarihleri ​​arasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanan kişilere 33000 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Denizbank'ın başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyası ile nakit ihtiyacı olan ve kredi kullanan tüm vatandaşların kredi ödemelerinin belirlenen kurallar dahilinde aynı gün hesaplarına yatırılması sağlanmaktadır.

Denizbank 33000 TL İhtiyaç Kredisi Promosyonu Gelir Belgesiz

Denizbank'ın başlattığı kampanya ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, bankanın yönergelerine uymak şartıyla onaylanan kredileri aynı gün hesaplarına yüklenip aynı gün kullandırılarak işlemlerini hızlı bir şekilde yaptırabilmiştir.



Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak başvuru yapan tüm vatandaşlara belirli koşullar altında anında makul faiz ödeyecek. Acil bir durumda Denizbank'tan krediye ihtiyacınız varsa cep telefonunuzdan SMS göndererek 36 ay vadeli evrensel kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzdaki mesaj alanını doldurup, kredi TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girerek bu mesajı 32 80'e göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank, müşterisi olmanız durumunda Deniz mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanızı da kolaylaştırıyor.Kredi

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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