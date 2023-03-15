Denizbank'ta vadesiz hesabı olanlar dikkat! Hemen bunu yapmanız gerekiyor: 3 gün içinde yapmayan yanar!

Denizbank kampanyasında banka hesabı olan vatandaşları uyardı ve başvuru yaptıktan sonraki 4 gün içinde ihtiyaç kredisi istiyorsanız bu banka aracılığıyla ihtiyaç kredisi ödemenizi hızlı bir şekilde alabilmeniz için bir kampanya hazırlandığını duyurdu.
Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen tüm vatandaşlar nakit kredi ödemesinden yararlanmak isterlerse şubelere gitmeden işlerini yapabilecekleri bu kampanyalara katılabilir ve siz de düşük faiz oranı ile kredi çekebilirsiniz. Gelir belgesi olmadan Denizbank hesabınızla işlem yaparak en geç 50 bin Türk Lirası kredi çekebilirsiniz.
DenizBank, kredi kampanyası ile banka müşterisi olan tüm vatandaşlara kredi ödemelerini 4 gün içinde aynı gün, ödemektedir. DenizBank'tan kısa mesaj ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, T.C. numaranızı ve doğum tarihinizi girerek 32 80'e mesaj gönderebilirsiniz. Denizbank'ta hesabı olan vatandaşı ilgilendiren bu Kredi Haberinde, bu bankada hesabı olan ve kredi kullanmaya başlayan tüm vatandaşlara aynı gün kullandırım yapılmakta ve nakit kredi ödemeleri internet bankacılığı uygulaması üzerinden banka şubesine gitmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Denizbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru sonucunu olumlu değerlendiren vatandaşlar, ödemenin hemen ardından işlemlerini yatırarak kredi ödemelerini ve kullanım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.