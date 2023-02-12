Denizbank'ta vadesiz hesabı olanlar dikkat! Listede yer alanlara 10.000 TL ödeme yapılacak

Nakit ihtiyaç kredisi duyurusu o bankadan geldi. Belgesiz başvurular yapılmaktadır. İlk kredi taksitlerinde ertelemeli işlem gerçekleşecek. Başvurular için şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar nelerdir? Başvurular nereden gerçekleşmektedir? İlk taksitte kaç ay erteleme bulunmaktadır? Merak edilen detaylar haberimizde. DENİZBANK'TAN 50.000 TL!
Denizbank kampanyasında nakit kullanacak olanlar bugün itibariyle ödemeden faydalanabilecekler. Resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında başvurular başladı. Uygun faiz oranları ile 50.000 TL belge şartsız ödeme verilebilecek. Yalnız bu kampanyadan bireysel müşteriler kredi kullanacak. İlk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli işlem yapılacaktır. Diğer bir şart da banka kredi notu olmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak olanlar 18 yaşından büyük olmalıdır. Banka kredi notunuz ise 1400 ve üzeri olmalıdır. Öncesinde ihtiyaç kredisi almış vatandaşın bankalardan kredi ödemeleri yapmış olmaları gerekliliği sunulmuştur. Başvuru yapacak olan bireysel müşteriler Denizbank üzerinden yatırılacak ödemeleri Deniz mobil uygulaması üzerinden de yapılacaktır. Başvurunuzu cep telefonu SMS üzerinden de yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu için kredim TC kimlik, doğum tarihi , boşluk bırakılarak yazılarak 3280 numarasına gönderilmelidir.