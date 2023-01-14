Denizbank'tan göbek attıran ödeme! Bir işlem yapana saniyeler içinde 300 TL hediye: Sadece tek bir şartı var!

Denizbank başlattığı "Sözüne Bonus Kampanyası" doğrultusunda avantajlı seçenekler sunuyor. Aylık harcama taahhüdüyle karta 1 kerelik bonus yüklemesi yapılacaktır. Yapılan tüm harcamalarda bonus kazanılmaya devam edilecektir. Kampanyaya katılmak isteyenlerin geçmiş aylardaki kredi kartı borçlarını düzenli olarak ödemiş olması gerekiyor. Aynı zamanda kampanyaya katılmak isteyenlerin 12 aylık sürede taahhüt vermesi de gerekiyor. Denibank'ın yeni kampanyasında harcama yapılması gereken aylık taahhüt ücretine, taksitli işlemlerde alışveriş yapıldığı zaman ilk tarihte yapılan harcama miktarının toplamı değil taksit tutarı dikkate alınıyor.
KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
31 Aralık tarihinde bitecek olan kampanyaya katılımlar Denizbank internet bankacılığı ya da MobilDeniz'den yapılacaktır. Kampanyaya harcama taahhütü verildikten sonraki ilk ekstre döneminde kullanım hakkı kazanılmaktadır. Bu doğrultuda kampanyaya katılınan 25 günden daha az bir süre bulunuyorsa kampanya bir sonraki ayın ekstresine yansıtılacaktır. Seçilen aylık alışveriş sözünün iki ay peş peye yerine getirilmemesi, kampanyadaki kart borcunun yatırılmaması ya da geciktirilmesi durumlarında kampanya son bulmaktadır. Asıl kart sahiplerini kapsayan kampanya bu yılın sonuna dek sürecektir. Kişi başı kampanyaya katılım hakkı bir defadır.