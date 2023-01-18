Denizbank tarafından başlatılan yeni kampanyada 36 aylık vade ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi veriliyor. Krediden faydalanmak isteyenler SMS üzerinden ya da mobil uygulamadan başvurularını gerçekleştirebilirler. Denizbank'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, krediden faydalanmak isteyenlerin kredi notlarının yüksek olması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda kredi puanı 1500 ve üzerinde olanlar krediden faydalanabilecek.
Kredi
18 Ocak 2023 - 08:30
Denizbank'tan hemen başvurana 10 bin TL nakit ödeme! Acil paraya ihtiyacı olan parayı cebine hemen koyacak!
Denizbank'tan sevindiren haber geldi. Bu haber nakit sorunu yaşayan herkesi ilgilendiriyor. İşte yapılan duyurunun tüm detayları...Denizbank tarafından yapılan yeni açıklamada acil nakit ihtiyacı olanlara anında 10.000 TL kredi verileceği belirtildi. SMS üzerinden başvuruların yapılabileceği krediyle ilgili detaylar da belli oldu.
Kredi
18 Ocak 2023 - 08:30