YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:07

Denizlerde Av Sezonu Başladı

Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:07
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Denizlerde Av Sezonu Başladı


Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kirişci, "Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz" dedi.


Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'ndaki 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta, bakanlık tarafından üretilen kalkan, levrek ve mersin balığı yavruları denize bırakıldı, törene katılanlara balık dağıtıldı.




2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Denizlerimizdeki varlıklarımızı koruyacağız ki siz kıymetli balıkçılarımızı da koruyalım. Bunu bilim insanlarımızla, sektör paydaşlarımızla ve balıkçılarımızla birlikte yapacağız. Balıkçımıza külfet getirmek için değil, bilakis suyumuzu, denizimizi, balığımızı gelecek nesillere bırakmak için tedbir almak durumundayız. Uyguladığımız tedbirlerle ve getirdiğimiz kurallarla denizlerimizi koruyoruz. İşte bu şekilde 30 yıldır Marmara'dan çıkmayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıçlar, hatta orkinoslar yüzüyorlar” dedi.


Her anlamda balıkçılığı ve balıkçıları desteklediklerini vurgulayan Bakan Kirişci, “Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gücümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, daha da yapacağız. Su ürünleri avcılarına, üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi imkanı getirdik. Sektöre 2002 yılından bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu kredi sağladık” diye konuştu.

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Haber Editörü
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