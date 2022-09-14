Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 04:10'da 2.9, saat: 04:17'de 1.9, saat 04:22'de 1.6 ve en son saat 04:28'de merkez üssü Denizli'nin Çal ilçesinde olan 2.5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 06:44
Denizli arka arkaya 4 defa salandı
Denizli'de merkez üssü Çal ilçesinde sabah erken saatlerde 4 defa peşi sıra hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 06:44
EDİTOR
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