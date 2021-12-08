Denizli'de 18 yaşındaki üniversite öğrencisi arkadaşlarının gözü önünde canına kıydı!

Olay Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesinde yaşandı. Burada bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören 18 yaşındaki Mehmet Enes P., isimli genç, okulda arkadaşlarının gözleri önünde intihar etti.
Bir süredir psikolojik tedavi alan ve iki ayda bir de Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yaptıran Mehmet Enes P.'nin destek tedavisini aldıktan 1 saat sonra eğitim gördüğü Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) geldi. Burada okuduğu üniversitenin dördüncü katına çıkan Mehmet Enes P.'nin bir süre sonra kendisini boşluğa atarak intihar etti. Arkadaşlarının intiharına tanık olan arkadaşları büyük şok yaşarken durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan genci alarak apar topar hastaneye kaldırırken ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mehmet Enes P.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Fakülteye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, Mehmet Enes P.'nin ölümüne ilişkin bir çalışma başlatırken bir süre fakülteye girişleri yasakladı. Hastanede hayatını kaybeden gencin acılı ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.
Bir süredir psikolojik tedavi alan ve iki ayda bir de Nöroloji Bölümünde kontrol muayenesi yaptıran Mehmet Enes P.'nin destek tedavisini aldıktan 1 saat sonra eğitim gördüğü Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) geldi. Burada okuduğu üniversitenin dördüncü katına çıkan Mehmet Enes P.'nin bir süre sonra kendisini boşluğa atarak intihar etti. Arkadaşlarının intiharına tanık olan arkadaşları büyük şok yaşarken durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan genci alarak apar topar hastaneye kaldırırken ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mehmet Enes P.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Fakülteye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, Mehmet Enes P.'nin ölümüne ilişkin bir çalışma başlatırken bir süre fakülteye girişleri yasakladı. Hastanede hayatını kaybeden gencin acılı ailesi hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.