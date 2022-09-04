Denizli’de bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı













Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde karşılaşan iki grup arasından belli olmayan nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçakları çekilmesi ardından Yasin Ayhan (45) ve Emre K. (40) yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden kaçmasının ardından ihbar üzerine bölgeye birden fazla ekip sev edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgede çalışma yapan ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi sürmekte olan Emre K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri olaya karışan M. Ç.'yi gözaltına aldı. Ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını genişletti.