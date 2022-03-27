YAŞAM
27 Mart 2022 - 23:32

Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı

Denizli’de Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor müsabakası sonrasında trafik kazası geçiren Merkezefendisporlu 5 futbolcu, yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
27 Mart 2022 - 23:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı
Denizli’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 1. Amatör Lig D Grubu'nda gerçekleşen Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor takımları arasında Şirinköy'de oynanan maç sonrasında takım  oyuncuları maçın ardından Merkezefendispor forması giyen Necati Aydemir, Fatih Türksever, Mehmet Emin Kolulara, Berkay Yılmaz ve Emrecan Sardoğan’ın içinde bulunduğu otomobil Kaza yaptı.




Gerçekleşen kazada yaralanan 5 sporcu, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Son Haberler
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu
Pandemide son durum açıklandı
Pandemide son durum açıklandı
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Bomba paniği! İstanbul-Moskova uçağı için bomba ihbarı yapıldı
Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu
Ukrayna-Rusya arasındaki müzakerelerin adresi Türkiye oldu
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
Akaryakıt fırsatçılarına devlet göz açtırmadı
İstanbul boğazında ikinci mayın paniği yaşandı
İstanbul boğazında ikinci mayın paniği yaşandı
Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü
Bitlis'te merkezde bulunan 400 yataklı hastane binası adeta kara gömüldü
Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı
Husumetlisini vurduktan sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldı
24 Mart vaka sayıları açıklandı
24 Mart vaka sayıları açıklandı
Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı
Tartıştığı eşini 3. kattan aşağı attı