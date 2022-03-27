Denizli'de maçtan çıkan sporcular kaza yaptı

Denizli’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 1. Amatör Lig D Grubu'nda gerçekleşen Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor takımları arasında Şirinköy'de oynanan maç sonrasında takım oyuncuları maçın ardından Merkezefendispor forması giyen Necati Aydemir, Fatih Türksever, Mehmet Emin Kolulara, Berkay Yılmaz ve Emrecan Sardoğan’ın içinde bulunduğu otomobil Kaza yaptı.
Gerçekleşen kazada yaralanan 5 sporcu, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gerçekleşen kazada yaralanan 5 sporcu, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.