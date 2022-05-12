Denizli'de rüzgarın kopardığı beton parçasından son anda kurtuldular

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine Saraylar Mahallesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre kent merkezinde etkili olan fırtına 2. Ticari Yolda bulunan bir iş hanının çatı kısmından beton parçalarının kopmasına sebep oldu. Büyük bir sesle parçaların yere düşmesiyle etrafa koşuşan vatandaşların oluşturduğu panik sonrası bölgede bulunan güvenlik güçleri önlem almaya başladı.
Çatıdan kopan beton parçaları yolu kapatırken ,yol araç trafiği zora girerken etkisini iyice artıran fırtına sonrası güvenlik önlemlerini artıran ekipler, çalışmalarını tamamlayarak yolu tekrardan trafiğe açtı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede vatandaşlar korku dolu gözlerle o anları izledi.
İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Adem Arkan, “Sıvanın kurumuş olması ve eski olmasıyla birlikte rüzgarında etki etmesi düşmesine sebep oldu. Normalde çok fazla bir rüzgar yoktu ama eski bina olduğu için düştü. Biz de burada çalışıyoruz. Yüksek bir ses duyduk ve baktık insanlar kaçışıyor. Bizde ilk başta olayı anlayamadık. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerini aradık ve gelip müdahale ettiler” dedi.
Öte yandan parçaların düşmesiyle oluşan panik anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir gurubun ilerlerken parçanın düşmesiyle korku dolu anlar yaşayarak kaçması ve oluşan yoğunluk yer alıyor.
Çatıdan kopan beton parçaları yolu kapatırken ,yol araç trafiği zora girerken etkisini iyice artıran fırtına sonrası güvenlik önlemlerini artıran ekipler, çalışmalarını tamamlayarak yolu tekrardan trafiğe açtı. Yoğunluğun oluştuğu bölgede vatandaşlar korku dolu gözlerle o anları izledi.
İlk başta ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Adem Arkan, “Sıvanın kurumuş olması ve eski olmasıyla birlikte rüzgarında etki etmesi düşmesine sebep oldu. Normalde çok fazla bir rüzgar yoktu ama eski bina olduğu için düştü. Biz de burada çalışıyoruz. Yüksek bir ses duyduk ve baktık insanlar kaçışıyor. Bizde ilk başta olayı anlayamadık. Ondan sonra polis ve itfaiye ekiplerini aradık ve gelip müdahale ettiler” dedi.
Öte yandan parçaların düşmesiyle oluşan panik anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir gurubun ilerlerken parçanın düşmesiyle korku dolu anlar yaşayarak kaçması ve oluşan yoğunluk yer alıyor.