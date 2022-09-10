YAŞAM
10 Eylül 2022 - 13:29

Denizli - Muğla sınırında çıkan yangında 100 hektar alan siyaha büründü

Denizli-Muğla il sınırında meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, alan havadan görüntülendi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 13:29
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Denizli - Muğla sınırında çıkan yangında 100 hektar alan siyaha büründü


Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Esençay Mahallesi arasında kalan bölgedeki genç ormanlık sahada dün öğle saatlerinde başlayan yangına, Denizli, Muğla, Antalya ve İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinde görevli birden fazla kara ve hava aracıyla yoğun bir şekilde müdahale edildi. Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındığı açıklanan yangının, günün ağarmasıyla birlikte yeniden başlayan havadan müdahale sayesinde tamamen kontrol altına alındığı açıklandı.



100 hektar küle döndü

Soğutma çalışmalarına devam ettiği bölgede yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Hummalı bir şekilde çalışmalar sürdürülürken, helikopterler de müdahaleye destek oluyor. Simsiyaha dönen bölgenin içler acısı durumu dron ile görüntülendi.

Bölge halkından Sami Sağlam, yangına müdahale etmek için herkesin seferber olduğunu belirterek, “Yangın 3 köyün ortasında çıktı. Yangın var diye köye hemen gelerek yetiştik. Çok şükür yangını an itibariyle kontrol altına aldılar. Herkes yangın olduğu zaman hemen bölgeye koşar, biz de aynısını yaptık. Birçok yer böyle, 100 hektarlık bir alan küle döndü ve can kaybımız da şükür olmadı” dedi.

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