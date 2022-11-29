Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 01:06

Denizli'nin en meşhur lezzeti Kale biber tatarını denemeyenler pişman olacak! MasterChef Kale biber tatarı tarifi

MasterChef Türkiye yeni bölümünde Denizli'ye konuk oldu. Denizli'nin birbirinden güzel yemekleri ekranlara yansırken yarışmacılar da kıyasıya rekabet ediyor. Yemek listesinde Kale biber tatarı yer alırken nasıl yapıldığı da merak ediliyor. İşte MasterChef Kale biberi tatarı tarifi…

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 01:06
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Denizli’nin en meşhur lezzeti Kale biber tatarını denemeyenler pişman olacak! MasterChef Kale biber tatarı tarifi


Birbirinden lezzetli yemekleri ekrana Taşıyan Master Chef Türkiye yarışması bu hafta Denizli kültürünü tanıttı. Birçok farklı yemek ile izleyici karşısına çıkan yarışmacılar Kale biber tatarı tarifine listesinde yer verdi. İşte MasterChef Kale biberi tatarı tarifi…

KALE BİBER TATARİ MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 1 adet kurutulmuş kale biberi
  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet sarımsak
  • 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • İsteğe bağlı tuz

Denizli Biber Tatarı Tarifi

KALE BİBER TATARI NASIL YAPILIR?

  • İlk önce biberleri yıkayıp ortadan ikiye kesiniz.
  • Biberler yumuşayana kadar kaynar su içerisinde 25 dakika haşlayınız.
  • Haşlanan biberler sudan çıkarıldıktan sonra istenilen boyutta kesilir.
  • Bir tava İçerisinde 4 kaşık zeytinyağı ve biberleri ekledikten sonra kavurma işlemini gerçekleştiriniz.
  • Daha sonra kavrulan biberlerin içerisine toz biber ekleyiniz.
  • Kavurma işlemi tamamlandıktan sonra hazırlanan sarımsaklı yoğurt sosunun üzerine biberler eklenir.
  • Tavada kalan biberin yağını da yoğurt üzerine gezdirdikten sonra servis edebilirsiniz.


EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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