GÜNDEM
12 Şubat 2023 - 14:26

Depemin merkez üssü Pazarcık'ta korkunç görüntü! Otoyol yok oldu..

İki büyük deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 eyaleti etkiledi. Binlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişiyi de yaraladı. Çok sayıda binanın yerle bir olduğu depremin ardından depremin ne kadar şiddetli olduğu gözler önüne seren yeni görüntüler geliyor.

GÜNDEM
12 Şubat 2023 - 14:26
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Depemin merkez üssü Pazarcık'ta korkunç görüntü! Otoyol yok oldu..
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Türkiye'de deprem felaketinin vurduğu bölgeden sürekli yeni haberler geliyor. Bölge genelinde paylaşılan tüm fotoğraflar depremin ne kadar şiddetli olduğunu bir kez daha gösteriyor. 

Depemin merkez üssü Pazarcık'ta korkunç görüntü! Otoyol yok oldu.



Kahramanmaraş karayolu üzerinde çekilen fotoğraflar felaketi gözler önüne serdi. Otoyolu kesen bağlantı yollarının etrafındaki havai alanda büyük çatlaklar görüldü. Merkez üssünden gelen fotoğraflar tüyler ürperticiydi ve yollar tam anlamıyla çöktüğü görüldü.

Depemin merkez üssü Pazarcık'ta korkunç görüntü! Otoyol yok oldu.

Kahramanmaraş'ta 10 ili vuran deprem sadece binaları değil, otoyoları da yıktı. 6 Şubat depreminin yol açtığı yıkımı gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depemin merkez üssü Pazarcık'ta korkunç görüntü! Otoyol yok oldu.

Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde ve ilk depremin merkez üssü olarak açıklanan Pazarcık ilçesi sınırları içinde bulunan Köşeli köyünde bir otoyol yerle bir oldu. Bölge İHA drone ile yukarıdan görüntülendi.

Yolların ve çevrelerinin tahrip olması, depremin binalarda yarattığı hasarın ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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