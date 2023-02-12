Depemin merkez üssü Pazarcık'ta korkunç görüntü! Otoyol yok oldu..

Türkiye'de deprem felaketinin vurduğu bölgeden sürekli yeni haberler geliyor. Bölge genelinde paylaşılan tüm fotoğraflar depremin ne kadar şiddetli olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Kahramanmaraş karayolu üzerinde çekilen fotoğraflar felaketi gözler önüne serdi. Otoyolu kesen bağlantı yollarının etrafındaki havai alanda büyük çatlaklar görüldü. Merkez üssünden gelen fotoğraflar tüyler ürperticiydi ve yollar tam anlamıyla çöktüğü görüldü.
Kahramanmaraş'ta 10 ili vuran deprem sadece binaları değil, otoyoları da yıktı. 6 Şubat depreminin yol açtığı yıkımı gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı.