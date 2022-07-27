Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman gol kuralı neden kaldırıldı? Deplasman golü kuralının geçerli olduğu maçlar







Deplasman golü kuralı neden kaldırıldı







Deplasman golü kuralı hangi karşılaşmalarda geçerli

Deplasman golü kuralı ne demektir

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de futbolda yapılan değişikliklerle ilgili. Bu sene futbol ile ilgili yapılan değişikliklerden biri ise deplasman golü kuralı oldu. Peki deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı neden yürürlükten kaldırıldı? Deplasman golü kuralı ve kaldırılma tarihi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Deplasman golü kuralı 1965 senesinde UEFA tarafından ilk defa kullanılmış ve 24 Haziran 2021 tarihinde yine UEFA tarafından bu kural kaldırılmıştır. Yani 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kullanılmayacaktır. UEFA ve Avrupa Ligi'nde de deplasman golü kuralı kaldırılmıştır.Deplasman golü kuralı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Avrupa Ligi, FIFA Dünya Kupası, CAF Şampiyonlar Ligi, CA FIFA Konfederasyonlar kupası gibi ayakla oynanan birçok karşılaşmada kullanılmıştır. Bu kural tüm karşılaşmalarda geçerli olmak zorunda değildir. Örnek olarak 2005 senesinden önce CONMEBOL deplasman golü kuralını ve uzatmaları Copa Libertadores turnuvaları da dahil hiçbir turnuvada kullanmamıştır. Eşitliğin bozulmadığı zamanlarda ise direkt olarak penaltı vuruşlarına geçilmiştir. 2005 senesinde de Copa Libertadores'e uzatmalar oynanmadan deplasman golü kuralı kullanıma başlanmıştır. İngiliz futbolu olarak bilinen EFL Cup'ta iki ayaklı olan karşılaşmalarda yalnızca uzatma sonlarında deplasman golü kuralı uygulanmaktadır. İkinci maç sonunda eğer toplam olarak iki takımın da gol sayıları eşitlendiyse, deplasman golüne bakılmadan maç uzatmaya götürülür. English Football League'e yükselme maçları da iki ayaklı oynanmasına rağmen 2000 senesinden itibaren deplasman golü kuralını uygulamamaktadır. Bu kural uzatma dakikalarında atılmış gol iki gol sayıldığı için ligi daha altta bitiren takım ikinci ayakta deplasman oynayarak avantaj sağlamaya başlamıştır. Maç uzadığı durumlarda ise iki gol sayılacak bir gol atılarak 30 dakika daha oynanıyordu. Deplasman golü bazı turnuvalar gerçekleşirken ise grup aşamalarına gelindiyse eşitlik bozulması için kullanılabilmektedir. Örnek olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası deplasman golü, eşitlik durumlarında kullanımı tercih edilen üçüncü yöntem olarak bilinmektedir. 2000 ve 2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynayan Olimpik Lyon, deplasman golü kuralıyla birlikte Olympiacos takımının önüne geçerek grupta ikinci sırada olmuştur. Deplesman golü kuralı ilk kez ise 1965 ve 1966 senelerinde UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Budapest Honved takımı ikinci turda Dukla Praha takımını elediği zaman uygulanmıştır. Fuar Şehirleri Kupası'nda ise 1966 ile 1967 sezonunda, Şampiyonlar Kulüpler Kupası ilk turunda 1967 ile 1968 sezonunda, ikinci tur 1968 ve 1969 sezonunda ve sonraki 1970-1971 turlarında deplasman golü kullanılmıştır. Deplasman golü kuralının ilk olarak 1965 sezonunda UEFA tarafından yürürlüğe sokulduğu ve 24 Haziran 2021 tarihinde yine UEFA'nın isteği doğrultusunda yürürlükten kaldırıldığı bilinmektedir. Deplasman golü kuralının neden kaldırıldığı ile ilgili net bir açıklama bulunmamaktadır.Deplasman golü kuralı diğer sporlarda ve futbolda eğer çift maçlı eleme sistemi uygulanıyorsa gruplardaki eşitliğin bozulması için kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Kurala göre eğer iki maç sonucunda da iki takımın sonuçları eşitse deplasmanda oynarken daha çok gol atan takım kazanmış sayılır. Bu durum insanlar tarafından deplasmanda atılan gollerin iki gol sayılması kuralı olarak da bilinmektedir. Kuralda çoğu zaman ilk sonuç iki karşılaşma sonucu toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılmaktadır. Çoğu turnuva içinde deplasman golü kuralı eşitliğin bozulması için kullanılan kural haline gelmiştir. Eğer deplasman golü kuralına rağmen eşitlik bozulmuyorsa penaltı atışları yapılır. Kurallar zaman zaman değişiklik gösterebilmektedir. Bazen ikinci ayak sonunda uygulanıp, bazen uzatma süresi bazen de her ikisinin de sonunda kullanılabilmektedir. Deplasman golü kuralı ilk olarak 1965 senesinde UEFA tarafından kullanmaya başlanmış, yine UEFA tarafından 24 Haziran 2021 tarihinde kullanımı kaldırılmıştır.