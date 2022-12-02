Depoları fulleyin! Akaryakıta çok büyük zam geliyor: Motorinin litresi 1 lira 16 kuruş zamlanacak!

LPG, benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra güncel akaryakıt fiyatları da araç sahiplerinin gündeminde. Brent petrol fiyatları son haftalarda düşerken, yakıt kesintisi raporları birikiyor. Son olarak 29 ve 30 Kasım tarihlerinde yapılan motorin fiyat indirimlerinin ardından gelen haberler
otomobil sahiplerini oldukça üzdü. Motorin fiyatlarının artacağı belli oldu. İşte 2 Aralık Cuma güncel LPG, motorin ve benzin satış fiyatları...
BRENT PETROL 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEYDİ
Brent petrolün varil fiyatı Cuma günü 86,87 dolara yükseldikten sonra 83,71 dolardan kapandı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, 81.71 dolar kapanış fiyatından 09:48 itibariyle yüzde 2.39 düştü. Aynı dakikalarda West Texas ham petrolü (WTI) varili 74,44 dolardan alıcı buldu.
Brent ham petrolü 28 Kasım'da varil başına 81.11 dolara düşerken, WTI ham petrolü 73.84 dolara düştü. Örneğin, Brent ham varil fiyatı 12 Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine, WTI ham varil fiyatı ise 28 Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞMÜŞTÜ
15 Kasım'da motorin 1,56 kuruş, 19 Kasım'da benzin 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin 16 kuruş indirimli olarak satılmıştı. Diğer taraftan; Motorin fiyatlarına 24 Kasım Perşembe günü 95 kuruş, benzin fiyatlarına ise 25 Kasım Cuma günü 47 kuruş indirim yapıldı.
MOTORİNE İKİNCİ İNDİRİM SONRASI YENİ ZAM
Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından 29 Kasım Salı gününden itibaren motorin fiyatları 82 kuruş düşürüldü. 30 Kasım gece yarısı yine motorine 58 kuruşluk ek bir indirim verildi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatları 3 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren 1 lira 16 kuruş artacak. Bununla birlikte, benzin fiyatlarının dalgalanması pek olası değildir. Motorine 16 kuruş lira zam yapılmasının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,61 TL, Ankara'da 23,74 TL ve İzmir'de 23,80 TL'den satışa çıkacak.