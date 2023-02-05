Depoları fulleyin: Akaryakıta üçüncü indirim o tarihte geliyor!







ARAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLECEK







Öneki dönemlerde yapılan zamlarla hem hususi aracı olanlar zorluklar yaşadı hem de araç kullanarak para kazanan vatandaş zorlandı. Şimdi durumlar düzelecek. Bu gece bir indirim daha yapılacağı duyuruldu. Akaryakıt indirimleri nasıl olacak? Ayrıntılar açıklamada.Araç sahibi olan vatandalar zamlardan sıkılmıştı. Çoğu kişi zamlar dolayısıyla aracını bırakmış toplu taşıma tercih etmek zorunda kalmıştı. Fakat bu hafta yapılan 3. indirimle araç sahipleri biraz olsun rahatladı. Son 15 günde yapılan indirimlerle motorin fiyatlarında 2 TL'lik bir düşüşün gerçekleşeceği bilgisi verildi. Bu gece 3. indirim haberini alan araç kullanıcıları sevindiren haberle akaryakıt istasyonlarında yer alacak. Akaryakıt temsilcilerinin açıklamalarına göre cumartesi gününden itibaren indirim olacak, motorin fiyatı düşecek. Şu an İstanbul'da 21.20TL olan motorin ne kadar olacağını ve diğer şehirlerdeki motorin fiyatlarını da temsilciler açıkladı.Ankara'da motorin fiyatı: 20.80 TL İstanbul'da motorin fiyatı: 20.52 TL İzmir'de motorin fiyatı: 20.84 TL