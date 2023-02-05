EKONOMİ
05 Şubat 2023 - 21:30

Depoları fulleyin: Akaryakıta üçüncü indirim o tarihte geliyor!

Geçtiğimiz sene akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar sonrası araç sahipleri oldukça zor sıkıntılar yaşamıştır. Ama bu hafta yüzler gülecek. İndirimler art arda geliyor. İşte detaylar haberimizde.

EKONOMİ
05 Şubat 2023 - 21:30
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Depoları fulleyin: Akaryakıta üçüncü indirim o tarihte geliyor!
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Öneki dönemlerde yapılan zamlarla hem hususi aracı olanlar zorluklar yaşadı hem de araç kullanarak para kazanan vatandaş zorlandı. Şimdi durumlar düzelecek. Bu gece bir indirim daha yapılacağı duyuruldu. Akaryakıt indirimleri nasıl olacak? Ayrıntılar açıklamada.

motorin indirim

ARAÇ SAHİPLERİNİN YÜZÜ GÜLECEK



Araç sahibi olan vatandalar zamlardan sıkılmıştı. Çoğu kişi zamlar dolayısıyla aracını bırakmış toplu taşıma tercih etmek zorunda kalmıştı. Fakat bu hafta yapılan 3. indirimle araç sahipleri biraz olsun rahatladı. Son 15 günde yapılan indirimlerle motorin fiyatlarında 2 TL'lik bir düşüşün gerçekleşeceği bilgisi verildi. Bu gece 3. indirim haberini alan araç kullanıcıları sevindiren haberle akaryakıt istasyonlarında yer alacak. Akaryakıt temsilcilerinin açıklamalarına göre cumartesi gününden itibaren indirim olacak, motorin fiyatı düşecek. Şu an İstanbul'da 21.20TL olan motorin ne kadar olacağını ve diğer şehirlerdeki motorin fiyatlarını da temsilciler açıkladı.

motorin indirim

Ankara'da motorin fiyatı: 20.80 TL

İstanbul'da motorin fiyatı: 20.52 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 20.84 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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