EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 14:13

Depolarınızı doldurun! Bu gece yarısı motorinin litresi 83 kuruş artıyor!

Döviz kuru dalgalanmaları ve Brent tipi ham petrol fiyatlarından dolayı akaryakıt fiyatlarının değişimi yakından takip ediliyor. Sektördeki kaynaklara göre dizel fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibariyle 83 kuruş zam geleceği söyleniyor.

EKONOMİ
25 Ocak 2023 - 14:13
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Depolarınızı doldurun! Bu gece yarısı motorinin litresi 83 kuruş artıyor!
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Rusya-Ukrayna savaşı Brent petrolün varil fiyatlarında değişimlere yol açarken, benzin ve motorine indirim ve zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Benzinin litresine dün getirilen 1 lira 25 kuruş artış pompaya yansıdı. Diğer taraftan da 26 Ocak Perşembe günü itibariyle motorin fiyatlarının 83 kuruş artması bekleniyor. Fiyat artışının ardından İstanbul'da motorinin litresinin 24 lira 2 kuruştan satılacağı belirtiliyor.

BU GECE YARISI MOTORİNE 83 KURUŞ ZAM GELİYOR

Bu gece yarısı motorinin litresine 83 kuruş zam

Brent tipi ham petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşların dikkati benzin ve motorin fiyatlarına çevrilmeye devam ediyor.



Gece yarısından itibaren benzine yapılan 1 lira 25 kuruşluk zammın pompalara yansımasının üzerinden daha bir gün bi geçmeden motorine 83 kuruşluk zammın 26 Ocak Perşembe gününden itibaren geçerlilik kazanması bekleniyor.

Fiyat artışıyla beraber motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 2 kuruş, Ankara'da 24 lira 26 kuruş olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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