Depolarınızı hemen fulleyin! Akaryakıt fiyat listeleri güncelleniyor..













BENZİN FİYATLARINDA ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, yeni fiyat artışları için yakın bir zaman verildi. Akaryakıt fiyatları sürekli düşüyor ve yükseliyor ve sürücüler de sürekli olarak bunu takip ediyor. Mayıs ayı başından itibaren yapılan indirimlere ek olarak indirimli benzin ve motorinin litre fiyatlarına Mayıs ayı sonunda yeniden zam yapılacak. Akaryakıt fiyatlarında kur farkından kaynaklanan dalgalanmalar ve Brent varil fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından izlenecek. Bu durum, yükselen döviz kurları ve yükselen Brent varil fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Son günlerde 77 kuruş artan benzin fiyatlarının yeniden yükselmesi bekleniyor.Akaryakıt fiyat listesi gece yarısından itibaren güncellendiğinden, sürücüler fiyat artışından önce bile benzin istasyonlarında sıraya girdi. Petrol fiyatlarına 26 Mayıs Cuma gününden itibaren ikinci zam bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve düşüş sürecinde yeni bir yukarı yönlü tahmin açıklandı. Bugünden itibaren daha fazla litre benzinin ortalama 20,57 TL'den satılması bekleniyor. Gece yarısı itibariyle fiyat listesi değişikliği nedeniyle benzin fiyatları 75 kuruş artıyor. Motorin fiyatlarının değişmesi beklenmiyor.