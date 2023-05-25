Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, yeni fiyat artışları için yakın bir zaman verildi. Akaryakıt fiyatları sürekli düşüyor ve yükseliyor ve sürücüler de sürekli olarak bunu takip ediyor. Mayıs ayı başından itibaren yapılan indirimlere ek olarak indirimli benzin ve motorinin litre fiyatlarına Mayıs ayı sonunda yeniden zam yapılacak. Akaryakıt fiyatlarında kur farkından kaynaklanan dalgalanmalar ve Brent varil fiyatlarındaki dalgalanmalar yakından izlenecek. Bu durum, yükselen döviz kurları ve yükselen Brent varil fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Son günlerde 77 kuruş artan benzin fiyatlarının yeniden yükselmesi bekleniyor.
EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 13:07
Depolarınızı hemen fulleyin! Akaryakıt fiyat listeleri güncelleniyor..
Son günlerde benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma litre fiyatlarını da etkiledi. Mayıs başında indirilen fiyat, Mayıs sonunda birkaç kez zam aldı. Benzin fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın yanı sıra bir fiyat artışı haberi daha geldi. Akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yeniden değişiyor. Detaylar haberimizde..
EKONOMİ
25 Mayıs 2023 - 13:07