Depoyu fullemeden önce listeye bakın! Akaryakıt fiyatları değişti: Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarına dikkat!

Geçen hafta yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarının yükseleceği haberi geldi. Sektördeki kaynaklara göre, benzin ve dizel satış fiyatları bu geceden itibaren önemli ölçüde artacak. 14 Şubat 2023 (Bugün gece yarısından itibaren) benzin ve motorinin litre fiyatlarına yeni zam gelecek. Edinilen bilgilere göre benzinin lisre satış fiyatına 1 lira 9 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 21 kuruş zam uygulanacak.
EKONOMİ
14 Şubat 2023 - 20:15
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi derinden etkilerken benzin ve motorin fiyatları da artıyor. Bu gece (14 Şubat 2023) gece yarısı itibariyle 1 lira 9 kuruş zam geleceği söylendi. Edinilen bilgilerde ayrıca motorine de 1 lira 21 kuruş zam geleceği belirtildi.
EKONOMİ
14 Şubat 2023 - 20:15