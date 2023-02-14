Depoyu fullemeden önce listeye bakın! Akaryakıt fiyatları değişti: Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarına dikkat!













GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Geçen hafta yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarının yükseleceği haberi geldi. Sektördeki kaynaklara göre, benzin ve dizel satış fiyatları bu geceden itibaren önemli ölçüde artacak. 14 Şubat 2023 (Bugün gece yarısından itibaren) benzin ve motorinin litre fiyatlarına yeni zam gelecek. Edinilen bilgilere göre benzinin lisre satış fiyatına 1 lira 9 kuruş, motorinin litre satış fiyatına ise 1 lira 21 kuruş zam uygulanacak.Benzin satış fiyatı: 19,69 TL Motorin satış fiyatı: 20,35 TL LPG litre satış fiyatı: 11,64 TLBenzin satış fiyatı: 19,94 TL Motorin satış fiyatı: 20,60 TL LPG satış fiyatı: 11,90 TLBenzin satış fiyatı: 19,94 TL Motorin satış fiyatı: 20,67 TL LPG satış fiyatı: 11,65 TL