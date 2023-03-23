Depoyu fullemeye giderken bunu bilin! 75 TL'lik bedava akaryakıt için hemen bunu yapmalısınız: 10 gün kaldı!

Fahiş şekilde artış gösteren akaryakıt fiyatları vatandaşın cebini zorlamaya devam ederken müjdeli bir haber de o bankadan geldi. Peki hangi banka akaryakıt kampanyası düzenledi? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN AKARYAKIT KAMPANYASIAraç sahipleri artış gösteren akaryakıt fiyatları sebebiyle yapılan akaryakıt kampanyalarını yakından takip ediyor. İş Bankası tarafından bildirilen habere göre akaryakıt kampanyası kapsamında 75 TL kazanma fırsatı olacak. İş Bankası kartıyla tek seferde ve farklı günlerde 250 TL ve üstü dördüncü akaryakıt alışverişleri için 60 TL MaxiPuan, alışverişlerden birinin temassız kart ile yapılması durumunda da 15 TL MaxiPuan, toplam 75 TL puan verilecek.
Kampanya kapsamında yalnızca Maximum anlaşmalı olan Petrol Ofisi istasyonlarından yapılacak akaryakıt alışverişleri kapsamında kazanım sağlanacak. Kampanyadan kazanılan puanlar 4 Nisan tarihine kadar karta yüklenecek ve 31 Mayıs tarihine kadar kullanılacak. Karta yüklenen puanlar mil puanına dönüştürülmeyecek ve avans kapatma işlemlerinde kullanılmayacak. Müşteri kampanya kapsamında en fazla 75 TL MaxiPuanı bir seferlik kazanabilecek. Ek kart ile yapılan alışverişlerden kazanılan puanlar asıl karta yüklenecek. Ek kart ve asıl kart için ayrı ayrı puan kazanımı sağlanamayacak.