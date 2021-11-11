EKONOMİ
11 Kasım 2021 - 16:24

Depozito iade uygulaması nedir? Ürün depozitosu nasıl geri alınacak?

Marketlerde başlatılacak olan depozito iade uygulaması 2 ay sonra hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni uygulamada kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilmiş olan tüm ambalajların markete geri getirileceğini ve bu durumun çevre korumasına katkı sağlayacağını söyledi. Peki; Depozito iade uygulaması nedir? Ürün depozitosu nasıl geri alınacak?

EKONOMİ
11 Kasım 2021 - 16:24
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Depozito iade uygulaması nedir? Ürün depozitosu nasıl geri alınacak?
Çevre kirliliğini aza indirmek ve aynı zaman da doğadaki yükü doğanın üzerinden biraz daha almak adına getirilen ücretli poşet uygulaması sonrası şimdi de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılmış olan tüm ambalajların marketlere geri getirilerek depozito sistemine dahil edilmesi sağlanacak.




Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde başlatılan yeni uygulamada, söz konusu malzemelerden üretilerek yapılmış ürünler satın alındıktan sonra, bu ambalajlar marketlere iade edildiği takdirde vatandaşlar ücretini geri alacaklar.



Söz konusu projeyle ilgili bir açıklama yapan Bakan Murat Kurum, sıfır atık projesiyle bu güne kadar 24.2 milyon ton atığın ekonomiye kazandırıldığını hatırlatarak 3 milyon ton sera gazı salımını önlediklerini ve böylelikle 265 milyon ağacın kurtarıldığını söyledi. 



Plastik poşetlerin kullanımının yüzde 75 oranında azaldığına dikkat çeken Bakan Kurum, poşette bu güne kadar 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engellediklerini kaydetti ve Türkiye Çevre Ajansı ile birlikte ortak çalışmayla başlatılan yeni depozito yönetim sistemini de 2022 Ocak ayında hayata geçireceklerini açıkladı. 

 
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