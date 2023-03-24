SAĞLIK
24 Mart 2023 - 19:45

Deprem bitti salgın başladı! Uzmanlar uyardı: Koronavirüsten çok daha ağır! Tuvaletlerden...

Uzmanlar, deprem bölgelerindeki sağlıksız yaşam şartları ve kalabalık ortamlar nedeniyle yeni salgın hastalıkların baş göstermeye başladığı konusunda uyarıyor. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

SAĞLIK
24 Mart 2023 - 19:45
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Deprem bitti salgın başladı! Uzmanlar uyardı: Koronavirüsten çok daha ağır! Tuvaletlerden...
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, deprem bölgelerinin çokluğu nedeniyle kalabalıkların yol açtığı yeni salgın hastalıkların patlak vermesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Yalçın, leptospira bakterisi bulaşmış bir hayvanın idrarında, deprem bölgelerinde kirli su veya toprakla temas yoluyla yayılan ve bataklık humması olarak bilinen weil hastalığına maruz kalabileceğini ifade ederek, "Vahşi hayvanlarda, fare gibi kemirici hayvanlarda weil hastalığı görülebilir. Hastalık karaciğer, böbrek yetmezliğine neden olabilir" dedi.



Deprem bölgelerinde salgın alarmı

Depremzedelerin açık alanlarda yaşamaları nedeniyle durumlarının salgın hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulunan Yalçın, maske takmanın, kişisel hijyen ve temizliğe dikkat etmenin öneminin altını çizdi.

TİFO, KOLERA, DİZANTERİ

Prof. Dr. Yalçın, "Yemeklerden önce ve sonra tuvalete gitme ihtiyacını karşılamak için el hijyeni çok önemli. Diğer bir hastalık grubunda ise özellikle koşulların yetersiz olduğu alanlarda yetersiz tuvaletler nedeniyle hijyen kaynaklı hastalıklar oluşabilmektedir. Sindirim sisteminde oluşabilecek hastalıklara dikkat edilmelidir. Bölgede tifüs, kolera ve dizanteri gibi tehlikeler olabilir. Virüslerin neden olduğu ishal görülür.” İfadelerine yer verdi..

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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