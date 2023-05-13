Deprem bölgelerindeki kamu personeline 6 ay süreli tazminat ve fazla mesai ödeme kararı!













GEÇİCİ GÖREVLİ OLARAK GİDENLER DE YARARLANACAK

FAZLA ÇALIŞMADA KARŞILIKSIZ BIRAKILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında imzalanan ve depremin olduğu bölgelerdeki memurlara tazminat ile fazla mesai ödemelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesi olarak ilan edilen il ve ilçelerde aktif olarak faaliyet gösteren Devlet Memurları Kanunu kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Hakimler ve Savcılar ile Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde olan tüm personellere aynı zamanda kamu kurumlarında sürekli ya da geçici işçi sıfatında çalışan personellere 2 Şubat'tan itibaren KHK ve diğer kanunlar kapsamında 6 ay süreli 2 bin 59 lira 99 kuruş tutarında bir tazminat ödemesi yapılacak.Devlet Memurları Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, Jandarma Meslek Kanununa, Jandarma Uzmanlık Kanununa, Hakim ve Savcılık Kanunu ve Yüksek Öğrenim Memurları Kanunu. İstihdam edilen çalışanlara, KHK ve diğer kanunlar kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlara ve ilgili kanuna göre işe alınan diğer çalışanlara 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek. Söz konusu ödenek 2 Şubat'tan itibaren 6 ay geçerli olacak.Söz konusu hibe, depremle ilgili görevlerin yürütülmesi amacıyla karar kapsamındaki şantiyelerde geçici olarak görevlendirilen kişilere de verilecektir. Eşlerden her birinin ayrı bir ödenek alması halinde bu tutarın yüzde 75'i her bir eşe ödenir. Tazminat fiili çalışma süresine karşılık gelen ay sonunda ödenecek ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacaktır.Ayrıca deprem nedeniyle fazla çalıştırılan Kamu Görevlileri Kanununa tabi çalışanlar için Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Başkanı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde. 6 Şubat'tan itibaren 6 aylık bir süre içinde ve 90 saat/saat/yıl'ı geçmemek üzere bütçe yönetimi kanununda belirtilmiş olan fazla çalışma ücretilerinde 2 katı fazla çalışma ücreti şeklinde ödenir.