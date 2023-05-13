Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında imzalanan ve depremin olduğu bölgelerdeki memurlara tazminat ile fazla mesai ödemelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Deprem bölgesi olarak ilan edilen il ve ilçelerde aktif olarak faaliyet gösteren Devlet Memurları Kanunu kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Hakimler ve Savcılar ile Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde olan tüm personellere aynı zamanda kamu kurumlarında sürekli ya da geçici işçi sıfatında çalışan personellere 2 Şubat'tan itibaren KHK ve diğer kanunlar kapsamında 6 ay süreli 2 bin 59 lira 99 kuruş tutarında bir tazminat ödemesi yapılacak.Devlet Memurları Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, Jandarma Meslek Kanununa, Jandarma Uzmanlık Kanununa, Hakim ve Savcılık Kanunu ve Yüksek Öğrenim Memurları Kanunu. İstihdam edilen çalışanlara, KHK ve diğer kanunlar kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen çalışanlara ve ilgili kanuna göre işe alınan diğer çalışanlara 2 bin 59 lira 99 kuruş tazminat ödenecek. Söz konusu ödenek 2 Şubat'tan itibaren 6 ay geçerli olacak.
GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 11:59
Deprem bölgelerindeki kamu personeline 6 ay süreli tazminat ve fazla mesai ödeme kararı!
6 Şubat depreminden etkilenen Kahramanmaraş çevresindeki bölgelerde çalışan memurlara tazminat ve fazla mesai ücreti ödemesi yapılacak.
GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 11:59