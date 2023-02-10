GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 16:56

Deprem bölgelerindeki yağmalamaya Adalet Bakanlığı el koydu!

Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olmak üzere depremden etkilenen illerdeki hırsızlık olayıyla ilgili derhal soruşturma başlatılması için Başsavcılık'a yazı gönderdi. Söz konusu yazının içeriğinde deprem bölgesinde adliyenin fiziki yapısında ve UYAP sisteminde meydana gelen hasarların derhal fiziki ortamda araştırılması çağrısında bulunuldu.

GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 16:56
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Deprem bölgelerindeki yağmalamaya Adalet Bakanlığı el koydu!
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, Kriminal Daire Başkanlığı depremin olduğu andan itibaren deprem tehlikesi olan bölgelerde gerekli tedbirleri almaya başladı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan eden eyaletlerde (OHAL) hırsızlık olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı Başsavcılık'a "Fiziksel ortamda soruşturma" başlıklı yazı gönderdi. Depremin yarattığı korku ve kafa karışıklığından yararlanılarak moloz ve binalardan değerli eşya ve erzak çalanların hızla soruşturulması için adımlar atıldı. Bu kapsamda adliye binası yapısının ve UYAP sisteminin deprem bölgesinde hasar görmesi yapılı çevrede inceleme yapılmasına olanak sağlamış oldu.



Deprem bölgelerindeki yağmalamaya karşı Adalet Bakanlığı genelge gönderdi

CUMHURİYET SAVCISINA DOĞRUDAN YETKİ

Savcının suç işlendiğini öğrendiğinde her türlü soruşturmayı doğrudan veya emrindeki cezaevi görevlileri aracılığıyla yapması gerektiği vurgulanan yazıda şu maddeler yer aldı:

- Depremin mahkemelere ve UYAP sistemlerine zarar vermesi, 5271 Sayılı Kanunun 160. maddesi ve devamı kapsamında oruşturma açılmasına engel olmayacak ve söz konusu suçu işleyen kişiler hakkında derhal güvenceler sağlanacaktır.

- UYAP'ın kullanılamaması durumunda fiziki belgeler üzerinden soruşturma işlemleri yürütülecektir.

- UYAP dışında oluşturulan belge veya kararlar, engel kalktıktan hemen sonra UYAP sistemine aktarılacaktır.

Madde ayrıca bölge savcılıklarına iş ve işlemlerini gereken özen ve dikkatle yürütmeleri çağrısında bulunmaktadır.

Deprem bölgelerindeki yağmalamaya karşı Adalet Bakanlığı genelge gönderdi

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