Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, Kriminal Daire Başkanlığı depremin olduğu andan itibaren deprem tehlikesi olan bölgelerde gerekli tedbirleri almaya başladı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan eden eyaletlerde (OHAL) hırsızlık olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı Başsavcılık'a "Fiziksel ortamda soruşturma" başlıklı yazı gönderdi. Depremin yarattığı korku ve kafa karışıklığından yararlanılarak moloz ve binalardan değerli eşya ve erzak çalanların hızla soruşturulması için adımlar atıldı. Bu kapsamda adliye binası yapısının ve UYAP sisteminin deprem bölgesinde hasar görmesi yapılı çevrede inceleme yapılmasına olanak sağlamış oldu.
GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 16:56
Deprem bölgelerindeki yağmalamaya Adalet Bakanlığı el koydu!
Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olmak üzere depremden etkilenen illerdeki hırsızlık olayıyla ilgili derhal soruşturma başlatılması için Başsavcılık'a yazı gönderdi. Söz konusu yazının içeriğinde deprem bölgesinde adliyenin fiziki yapısında ve UYAP sisteminde meydana gelen hasarların derhal fiziki ortamda araştırılması çağrısında bulunuldu.
GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 16:56