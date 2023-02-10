Deprem bölgelerindeki yağmalamaya Adalet Bakanlığı el koydu!













CUMHURİYET SAVCISINA DOĞRUDAN YETKİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, Kriminal Daire Başkanlığı depremin olduğu andan itibaren deprem tehlikesi olan bölgelerde gerekli tedbirleri almaya başladı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan eden eyaletlerde (OHAL) hırsızlık olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı Başsavcılık'a "Fiziksel ortamda soruşturma" başlıklı yazı gönderdi. Depremin yarattığı korku ve kafa karışıklığından yararlanılarak moloz ve binalardan değerli eşya ve erzak çalanların hızla soruşturulması için adımlar atıldı. Bu kapsamda adliye binası yapısının ve UYAP sisteminin deprem bölgesinde hasar görmesi yapılı çevrede inceleme yapılmasına olanak sağlamış oldu.Savcının suç işlendiğini öğrendiğinde her türlü soruşturmayı doğrudan veya emrindeki cezaevi görevlileri aracılığıyla yapması gerektiği vurgulanan yazıda şu maddeler yer aldı: - Depremin mahkemelere ve UYAP sistemlerine zarar vermesi, 5271 Sayılı Kanunun 160. maddesi ve devamı kapsamında oruşturma açılmasına engel olmayacak ve söz konusu suçu işleyen kişiler hakkında derhal güvenceler sağlanacaktır. - UYAP'ın kullanılamaması durumunda fiziki belgeler üzerinden soruşturma işlemleri yürütülecektir. - UYAP dışında oluşturulan belge veya kararlar, engel kalktıktan hemen sonra UYAP sistemine aktarılacaktır. Madde ayrıca bölge savcılıklarına iş ve işlemlerini gereken özen ve dikkatle yürütmeleri çağrısında bulunmaktadır.