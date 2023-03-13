EĞİTİM
13 Mart 2023 - 12:28

Deprem bölgesi için LGS açıklaması: Merkezi sınav ülke genelinde yapılacak!

Milli Eğitim Bakanı Özer, 4 Haziran günü yapılması planlanan Liselere Geçiş Sistemi ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Bakan Özer, deprem bölgelerindeki eyaletler de dahil olmak üzere ülke genelinde merkezi test yapılacağını bildirdi.

EĞİTİM
13 Mart 2023 - 12:28
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Deprem bölgesi için LGS açıklaması: Merkezi sınav ülke genelinde yapılacak!


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 Haziran 2023'te yapılması planlanan 'Liselere Geçiş Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ KARAR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yurt dışı e-Okul sistemi içine kaydı olmayan öğrenciler ve depremden dolayı OHAL ilan edilen eyaletlerdeki öğrenciler hariç olmak üzere 3-13 Nisan tarihleri ​​arasında gerçekleştirileceğini söyledi. Deprem felaketinin yaşandığı illerinden gelen öğrenciler için de özel tedbirler alındığını belirten Bakan Özer, "10 ilde kaydı olan öğrencilerimiz dilerlerse diğer illerde de sınava girebilirler." dedi.



Bakan Özer'den LGS için flaş bildirim Merkezi sınav ülke genelinde yapılacak

Bakan Özer, konuşmasına devam ederek LGS testinin deprem bölgesinde bulunan iller de dahil olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Merkezi sınav sonuçlarının ise 26 Haziran'da internet üzerinden yayınlanacağını açıklayan Bakan özer, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav sonucunun öğrenilebileceğini,sınav sonuç kayıtlarının öğrencilere postalanmayacağını aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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