Deprem bölgesinde 7. gün bilançosu: Can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı! Kurtarma ve yardım faaliyetlerinde son durum..













DEPREMİN 7. GÜNÜNDE SON 12 SAATTEKİ GELİŞMELER





13.00 | 153. SAATTE ENKAZIN ALTINDAN ÇIKARILDI

12.30 | CAN KAYBIYLA İLGİLİ 12 SAATTİ YENİ BİLGİ PAYLAŞILMIYOR

12.20 | 153. saatte Adıyaman Merkan Apartmanı enkazından sağ olarak kurtarılan Rabia'nın öğretmeninin kardeşi Elif'de enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. 11.45 | Saat 15.20 sıralarında Adıyaman'ın Mercan apartmanının enkazının altından bir kadın çıkarıldı. 11.04 | Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye giderek deprem bölgelerini ziyaret etti ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. 10.48 | Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'a sevk edilen 3.405 yaralıdan 2.193'ü taburcu edilirken, 1.212 depremzede halen tedavi görüyor. 10.28 | Sağlık Bakanı Koca, 150. saatteki kurtarma operasyonunda bir çocuğun daha enkazdan hayata döndürüldüğünü söyledi. 09.25 | Gaziantep'te Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bir binanın sütununu kestikleri iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

09.18 | TFF, GELEN LİG'DEN ÇEKİLME TALEBİNİ ONAYLADI

08:37 | 35 yaşındaki Mustafa, Hatay depreminden 149 saat sonra uzun bir ekip çalışmasının ardından enkazdan kurtarıldı. 04.08 | Hatay'da enkaz altında yatan 7 aylık Hamza bebek 140. saatte çığlıklar duyan ekip tarafından kurtarıldı. 03.00 | Karamanmaraş merkezde meydana gelen depremden en ağır şekilde etkilenen Hatay'da 32 yaşındaki Meltem öğretmen, arama kurtarma çalışmalarının 142. saatinde bulunduğu yerden çıkarıldı. 02.08 | Bakan Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da konteyner kent inşaatına başlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bir yandan bu konteyner için illerde altyapıları hazırlamaya başladık, yerleri de belirledik." Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin sayısının son verilere göre 3 bin 438 olduğunu paylaşan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 117. saatte bile sevindirici bir gelişme var. Enkazdan kurtulan vatandaşlar var. İnşallah sayıları artar” dedi. 01.55 | Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi’nde enkazdan 141. saatte kurtarılan 62 yaşındaki Semir Cuma Sabur'un yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 00:34 | Kahramanmaraş'ın merkezindeki Azerbaycan Bulvarı ile Miri Egemenlik Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen depremde 27 yaşındaki Muhammed Habib, bir iş merkezinin yıkılmasından 140 saat sonra çıkarıldı. 00.00 | CAN KAYBI SÜREKLİ ARTIYOR

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldı. Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre 10 ilde birden hissedilen deprem tüm illeri olumsuz yönde etkiledi. 10 eyaleti vuran depremde son resmi verilere göre 24 bin 617 kişi hayatını kaybetti. Depremden etkilenen on ilde 3 aylık OHAL ilan edildi.Resmi açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilde 171.882 binada inceleme yapıldı ve 24.921 binanın 120.940 bağımsız bölümünün yıkıldığı ve hemen yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü tespit edildi. 122.000 279 binanın 729.000 435 bağımsız bölümünün hafif hasarlı veya sağlam olduğu bildirildi. Depremzedeler güçlüklerle mücadele ederken, yıkılan binaların enkazı arasında mahsur kalan çok sayıda insanın bulundukları yerden çıkarılmayı bekledikleri bildiriliyor.Deprem felaketinin 153. saatinde Adıyaman'ın enkazından Rukiye adlı genç kadın yaralı bir şekilde çıkarıldı.6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremi ile ilgili son açıklama 12 saatten fazla bir süre önce yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akşam saat 23.58'de basının karşısına geçti ve her geçen dakikada daha da kötüleşen sayıyla ilgili bir güncellemeyi "24 bin 617 kişi öldü" şeklinde paylaştı. AFAD'dan yapılan son açıklamanın üzerinden ise 17 saatten fazla bir süre geçti. Kurum yetkilileri dün gece 19:30'dan beri yeni bir açıklama yapmadı.TFF, depremden etkilenen 10 eyalette bulunan ekiplerin çekilme talepleri ile ilgili onay kararının veridliğini duyurdu. Yapılan açıklamada, ligden çıkarılan takımların gelecek sezon aynı ligde devam edecekleri belirtildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramaraş depreminde 24 bin 617 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Oktay, depremde yerle bir olan binalarla ilgili 131 şüphelinin de sorumlu olduğunu, bunlardan 1'inin tutuklandığını, 113'ü hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını aktardı.