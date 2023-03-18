SAĞLIK
18 Mart 2023 - 18:16

Deprem bölgesinde akciğerleri bitiren olaya karşı Bakan Koca'dan 'maske takın' uyarısı!

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından başlatılan enkaz temizleme çalışmasında toz uyarısında bulundu.

SAĞLIK
18 Mart 2023 - 18:16
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Deprem bölgesinde akciğerleri bitiren olaya karşı Bakan Koca'dan 'maske takın' uyarısı!


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, temizleme işlemi sırasında oluşan tozun akciğer hastalığına neden olması nedeniyle enkaz alanlarından kaçınılması ve katılımcıların maske takması gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesinde akciğerleri bitiren olaya karşı Bakan Koca'dan 'maske takın' uyarısı!

"MASKE TAKILMASI GEREKMEKTEDİR"



Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan tozların ciddi akciğer hastalıklarına yol açabileceği biliniyor. Bu nedenle enkaz alanlarından uzak durulmalı. Çalışmalara katılanların ya da mesafe olarak yakın olanların ise maske takması gerekiyor." şeklinde ifadeler kullandı.

Deprem bölgesinde akciğerleri bitiren olaya karşı Bakan Koca'dan 'maske takın' uyarısı!

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