Deprem bölgesinde çalışma başlatan AHBAP hedef gösterildi! Haluk Levent'ten çağrı: "AHBAP da bizim AFAD da"













"AFAD DA BİZİM AHBAP DA"

AHBAP derneğinin başkanı müzisyen Haluk Levent, depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgesi için yardım toplamaya başladı. Daha sonrasında derneğin hedef olarak gösterilmesine karşılık olarak bir açıklama yapan Haluk levent, AFAD ile birlikte koordineli olarak çalışma yaptıklarını söyledi.Geçen yıl MHP İstanbul bölge başkanlığı görevinden istifa eden Birol Gür'ün AHBAP Derneği'ni hedef alarak deprem bölgesi için yapılan yardımların AHBAP üzerinden değil de AFAD üzerinden yapılması gerektiğini belirtmesi ve akabinde "AHBAP çavuş ilişkiler ile UĞUR’suz eller ile gerçekleştirilen yardımların depremzedelere ulaşması konusunda endişelerimiz var" sözlerine Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi.Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan AHBAP kurucusu Haluk Levent, koordinasyondan sorumlu olduğunu ve sosyal medyaya kesinlikle bakamadığını belirterek çalışmalarına engel olmak isteyenlere inat olarak herkesten "AFAD da bizim AHBAP da!" şeklinde bir paylaşım yapmalarını istedi.Derneğin hayır faaliyetlerine engel olunduğu yönündeki suçlamalara yanıt veren Levent, şunları söyledi: "Bu dört gün boyunca valisinden komutanına kadar tüm arkadaşların desteği her zaman oldu. Özge Özpirinççi bugün AHBAP'tayken iletişim hattından başkanı aradılar. "Bir sorununuz olursa arayın" diyorlar. Kimse çalışmalara engel değil. O haberlere inanmayın."