Deprem bölgesinde CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, hükümet programının ilk hedefini açıkladı!

"KONTEYNERLARIN SAYISI, MEVCUT BAŞVURULARI FAZLASIYLA KARŞILAYACAK BİR SEVİYEDE"

"ŞEHİRLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİMİZE SÖZ VERDİK"

"SEÇİM ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN BİR AN ÖNCE ÇIKMASINI İSTEDİK"

"DEPREM TURİSTLERİ..."

"BU BELEDİYELER ACABA BURAYA UĞRADI MI?"

İskenderun'da hem deprem konutları hem de yeni devlet hastanelerinin temel atma törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada çok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için seçimlerin bir an önce ülke gündemin çıkması için erkene aldıklarını belirterek, sonrasında da hep birlikte facianın izlerini silmek istediklerini söyledi. CHP'li belediyeleri hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefete ait 11 büyükşehir belediyesi var. Bunlar neredeler, uğradılar mı ?” şeklinde ifadeler kullandı.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:"Kaybımız çok büyük, acımız kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin. Ölen kardeşlerimizin değerli hatıraları sonsuza kadar kalbimizde kazınacaktır. En büyük yıkım ve acıyı yaşayan Hatay başta olmak üzere can kaybının yaşandığı 11 ilimizi bir an önce rahatlatmak asli görevimizdir. Ancak bu şekilde insanımızın yeniden yaşamasını, umut beslemesini ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayabiliriz. Arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 1,5 ayda tamamlandığı, enkaz temizleme çalışmalarının hızla devam ettiği, geçici barınma merkezleri yaygınlaştırıldığı, yerleşim alanlarının genişletildiği, kalıcı yerleşim birimlerinin yapılmaya başladığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Geçici barınma için 125.000'i AFAD çadırı olmak üzere 156.000 çadır dağıtıldı veya kuruldu. 22.000'i hibe, 14.000'i bağış olmak üzere 36.000 konteynerin altyapısı, montajı ve nakliyesi AFAD tarafından sürdürülmektedir. Bu konteyner sayısı mevcut uygulamayı fazlasıyla karşılamaktadır.""Acımızın boyutlarını anlatmaya kelimeler yetmez. Yaklaşık 309 bin aileye toplamda 10 bin lira ödendi. 101.000 aileye 15.000 TL yerleştirme yardımı yapılmıştır. Tek hedefimiz Hatay'ı ve diğer illeri ayağa kaldırabilmek. Kalıcı konutlar için de hazırlık çalışmalarını inşaat aşamasına aldık. Biri bize kalıcı konutlar yapmak, antik kentlerimizi yeniden inşa etmek ve restore etmek için acelemiz olduğunu söyledi. Elazığ ve Malatya'daki Van depremleri ile ilgili yaptığımız çalışmalarda belirtilen sebeplerin hiçbir bilimsel ve teknik değerinin olmadığını gördük. Daha da önemlisi, bu şehirlerde ikamet eden milyonlarca hemşehrimizin, kimsenin keyfine, hesabının kusursuz olmasına bekleyecek vakti, sabrı, dermanı yok. Bu nedenle her türlü altyapı, iş yeri, sosyal birim ve kültür ihtiyacını karşılayarak yılda 319.000 konut yaparak şehirlerimizi daha yukarılara taşıyacağımızın sözünü veriyoruz.""Deprem bölgesinde yaptığımız çalışmaların seçim ikliminden etkilenmemesini ve bu konunun bir an önce ülke gündeminden çıkarılmasını istiyoruz. Bakanlıklar, kuruluşlar, belediyeler, STK'lar ve özel sektör ile tam kapasite çalışıyoruz. Dünyada 500 km'lik bir alana yayılan ve bu kadar büyük felaketin yıkıcı sonuçlarını kısa sürede atlatabilen ve kalıcı yerleşim alanları inşa etmeye başlayabilen başka bir ülke bulunamaz. Türkiye bunu devletin gücü, hükümetin kararlılığı ve milletin inancı sayesinde başarmıştır.""Hatay sakatlanırken kalan 80 ilimiz sağlığına kavuşamadı. Hatay hüzünlüyken, kalan 80 ilimiz sevinç içinde yaşamına devam edemiyor. Aynı şey tüm sismik şehirlerimiz için de geçerli. Hep birlikte bu zorluğun üstesinden geleceğiz ve bu felaketin izlerini beraber sileceğiz. Bu nedenle geçici barınma merkezlerinin kurulmasında, yardım operasyonlarında, kalıcı konut inşaatlarında, mevcutların restorasyonunda aksamaya, gecikmeye izin veremeyiz, evet, hızla ilerliyoruz. Bakanlarımız depremin olduğu günden beri buradalar, depremin 3. günü itibariyle i buradayız. Başkan olarak, Cumhur İttifakı olarak illerimizie defalarca ziyarette bulunduk. Aklımız ve kalbimiz her zaman sizinle. Bazen bazı deprem turistleri sadece fotoğraf çekmek ya da sadece görmek için burada durabilirler. Bu arada yalan yere yemin de edebilirler. Seni rahatsız etmiyorlar. Barınaklar kurarak, yardım çalışmalarını sürdürerek, depremzede kardeşlerine açılıp gönüllerini kazanarak ellerindeki imkânları kullanabilseler. Umarım başarır.""Ana muhalefete ait 11 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. Bunlar nerede? Biz de sorumluluklarımıza uygun, işimize yarayan ve sizlerin beklentilerine uygun işler yaparak sismik şehirlerimizi 1 yılda yükseltme sözümüzü yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri nasıl yerine getirdiysek, her felaketin zararını nasıl telafi ettiysek, inşallah bu kez de aynısını yapacağız. Kimse endişelenmesin veya tereddüt etmesin. CHP'dir demiyoruz. Ne dedik? Onlar bizim vatanımız, onlar da bizim vatandaşlarımız dedik. Yapamayacağımız tek şey ölüleri geri getirmek. Bunun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek gücümüz, fırsatımız ve kararlılığımız var. Yeter ki dayanışmamıza, dayanışmamıza, kardeşliğimize, ortak geleceğimize, sahip çıkalım. Gerisi otomatik olarak gelecek."